Beca Rita Cetina llega a la primaria: SEP confirma fechas

Beca Rita Cetina llega a la primaria. Foto: Cuartoscuro

La Beca Rita Cetina llegará para alumnos de primaria, confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Será para el 2026 cuando miles de estudiantes puedan incorporarse al apoyo que, actualmente, solo es para nivel secundaria.

¿Cuándo llegará la Beca Rita Cetina a las primarias?

De acuerdo con la SEP, serán los estudiantes de sexto, quinto y cuarto los primeros en poder ser parte del programa Beca Rita Cetina en 2026, cuando se implemente en las primarias públicas del país.

“A partir de enero de 2026, se integrarán las y los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado, mientras que en septiembre se sumarán quienes cursen 3°, 2° y 1° grado”, confirmó la SEP en un comunicado.

Además, la dependencia federal también informó que se espera que para 2027 la Beca Rita Cetina llegue hasta los menores estudiantes de nivel preescolar.

Aunque anunció la llegada de la Beca Rita Cetina a primarias públicas, no se anunciaron fechas para que se haga el registro.

¿Cuánto da de apoyo la Beca Rita Cetina?

Autoridades entregan un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria que la integre como parte de la Beca Rita Cetina.

Para poder ser parte actualmente de la Beca Rita Cetina, se establecieron los siguientes requisitos:

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado)

Del estudiante o estudiantes a registrar: