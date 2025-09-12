GENERANDO AUDIO...

Autoridades destinas becas para estudiantes. Foto: Cuartoscuro

Con el inicio del ciclo escolar, el primer pago de la Beca Rita Cetina está próximo a llegar para todos los estudiantes beneficiarios del programa federal. Se espera que el depósito se haga en octubre para cubrir el primer bimestre escolar.

¿Cuándo se hará el primer pago de la Beca Rita Cetina?

Se prevé que el primer pago de la Beca Rita Cetina se haga durante octubre para cubrir el bimestre septiembre-octubre; sin embargo, será en los próximos días cuando las autoridades den a conocer el calendario en el que se harán los depósitos para los estudiantes beneficiarios.

¿Cuántos depósitos se hacen de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con el sitio oficial de la Beca Rita Cetina, autoridades explican que los recursos se entregan durante el ciclo escolar vigente por cinco bimestres, ya que no se consideran los meses de julio y agosto por ser periodo vacacional.

Además, destacan que, en el caso de secundaria, la beca se entrega hasta por un máximo de 30 meses por beneficiario.

Todos los pagos se hacen a través del Banco Bienestar.

¿Cuál es el monto de la Beca Rita Cetina?

El monto la beca es de mil 900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Requisitos para recibir la Beca Rita Cetina

Las familias que quieran ser parte de este programa federal deben cumplir con los siguientes requisitos: