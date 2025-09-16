GENERANDO AUDIO...

Cómo recibir más de mil 900 de la Beca Rita Cetina. Cuartoscuro.

El registro de la Beca Rita Cetina inició el lunes 15 de septiembre de 2025. A través de este apoyo, las familias con estudiantes de secundaria pueden recibir hasta 2 mil 600 pesos bimestrales, dependiendo del número de hijos inscritos en este nivel educativo.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, la plataforma ya se encuentra habilitada para las incorporaciones de alumnos de nuevo ingreso en secundarias públicas.

Pago de 2 mil 600 pesos de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo base de mil 900 pesos bimestrales. Sin embargo, el monto aumenta si en la familia hay dos o más hijos en secundaria.

Dos estudiantes: 2 mil 600 pesos bimestrales

Tres estudiantes: 3 mil 300 pesos bimestrales

Aumenta 700 pesos por cada estudiante adicional

Requisito clave de la Beca Rita Cetina

El requisito principal para acceder a la Beca Rita Cetina es que los estudiantes estén inscritos en secundarias públicas. La verificación se realiza mediante la CURP y la Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Registro por primera vez a la Beca Rita Cetina

Los padres que inscriban a sus hijos por primera vez deben crear una cuenta Llave MX y seguir este procedimiento:

Ingresa a becaritacetina.gob.mx Da clic en Crear cuenta Llave MX Escribe la CURP de la madre, padre o tutor Si la CURP es válida, los datos se llenarán automáticamente Ingresa tu código postal y colonia Escribe tus medios de contacto (celular y correo electrónico) Crea una contraseña y guárdala Regresa a la página de registro de la beca e inicia sesión con tu cuenta Llave MX Sube tu INE escaneada, dirección completa y comprobante de domicilio Da clic en Guardar Registro

Posteriormente:

Da clic en Registrar un estudiante

Ingresa la CURP y valida los datos

y valida los datos Coloca la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y da clic en Buscar

y da clic en Completa turno, grado y parentesco con el estudiante

Para registrar a un segundo hijo, vuelve al inicio y selecciona Registrar un estudiante

Registro de segundo hijo en la Beca Rita Cetina

Si uno de los hijos ya recibe la beca, solo es necesario inscribir al segundo estudiante en secundaria:

Ingresa a becaritacetina.gob.mx Inicia sesión con tu cuenta Llave MX Selecciona Registrar un estudiante Ingresa la CURP del nuevo alumno Coloca la CCT y da clic en Buscar Completa turno, grado y parentesco

Una vez realizado el trámite, el depósito se hará en la misma Tarjeta del Bienestar en la que se recibe el apoyo del primer hijo.