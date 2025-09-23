Beca Rita Cetina abre registro: ¿qué alumnos deben inscribirse?

GENERANDO AUDIO...

Beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas. Foto: Cuartoscuro

La Beca Rita Cetina abrió su registro para los alumnos que ingresaron a la secundaria en todo el país y que no formaban parte del programa federal en apoyo a la educación, por lo que no es necesario ningún tipo de trámite para aquellos que ya eran parte de los beneficiados.

¿Se debe hacer el registro para la Beca Rita Cetina?

Ante la duda sobre si es necesario volver a registrar a alumnos que ya tenían la beca, la respuesta es: no. El registro solamente se abrió para aquellos que ingresaron a nivel secundaria pública y, por consiguiente, no eran parte de la Beca Rita Cetina.

Aquellos alumnos que este ciclo escolar cambiaron de grado en secundaria y ya contaban con el registro, no es necesario hacer algún trámite de renovación, pues ya son parte del programa federal de apoyo a la educación.

De acuerdo con las autoridades, el registro estará abierto a los estudiantes que no cuenten con él y que estén inscritos en una escuela secundaria pública a lo largo del territorio nacional.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Rita Cetina?

Para poder inscribirse a la Beca Rita Cetina es necesario ingresar a la página https://www.becaritacetina.gob.mx/ para poder proporcionar los datos establecidos por las autoridades.

El registro lo hará el padre, madre o tutor, por lo que es necesario tener a la mano los siguientes documentos:

CURP del padre, madre o tutor y del estudiante inscrito en secundaria pública

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Clave de Centro de Trabajo donde está inscrito en alumno.

¿Hasta cuándo estará abierto el registro?

Para poder registrarse a la Beca Rita Cetina, las autoridades establecieron como fecha límite el 30 de septiembre.