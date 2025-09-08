Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿el primer pago será en octubre?

GENERANDO AUDIO...

Las Becas Benito Juárez y Rita Cetina arrancan este ciclo escolar con apoyos económicos para estudiantes de educación básica y media superior. Aunque aún no hay fechas oficiales confirmadas, se espera que el primer pago de ambas caiga en octubre de 2025.

¿Quiénes pueden recibir la Beca Rita Cetina?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina está dirigida a familias con hijas, hijos o menores inscritos en una secundaria pública.

El apoyo es de 1,900 pesos bimestrales por familia .

. Se suman 700 pesos extra por cada estudiante de secundaria.

El proceso de registro será en dos etapas:

Asambleas informativas, durante septiembre, en secundarias públicas. Registro en línea, a partir del 15 de septiembre en www.becaritacetina.gob.mx.

Para el trámite es necesario tener lista, la Llave MX, CURP certificada, identificación oficial y comprobante de domicilio digitalizado.

Beca Benito Juárez en nivel medio superior

La Beca Universal Benito Juárez continuará apoyando a quienes estudian en escuelas públicas de media superior.

El monto es de 1,900 pesos bimestrales por estudiante.

por estudiante. El calendario oficial de pagos aún no se publica, pero el depósito también se espera para octubre.

¿Qué hacer para no perder el apoyo?

Autoridades recomiendan a las familias:

Revisar carteles en las escuelas sobre las asambleas informativas .

. Crear una cuenta en Llave MX antes del registro.

antes del registro. Verificar que la CURP de tutores y estudiantes esté certificada.

En caso de dudas, está disponible el número del Centro de Atención para el Bienestar (CABI): 079.

El gobierno federal asegura que estas becas buscan reducir la desigualdad educativa y apoyar directamente a millones de familias mexicanas.

