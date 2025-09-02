GENERANDO AUDIO...

Te contamos los detalles, del registro. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los beneficiarios de las Becas Benito Juárez y de la Beca Rita Cetina recibirán en septiembre su apoyo económico correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, el cuarto de los cinco depósitos programados en el año. Durante los meses de julio y agosto no hubo dispersión de recursos, ya que corresponde al periodo vacacional.

Montos de las becas en septiembre 2025

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los depósitos serán los siguientes:

1,900 pesos para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior.

para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior. 5,800 pesos para universitarios inscritos en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Registro para la Beca Rita Cetina 2025

En septiembre inicia el proceso de inscripción para la Beca Rita Cetina 2025, que se realizará en línea a partir del 15 de septiembre al 20 de septiembre de 2025. La Coordinación Nacional de Becas informó que será necesario revisar los lineamientos oficiales para conocer quiénes pueden registrarse y los documentos requeridos.

¿Cuándo se publica el calendario de pagos?

El calendario oficial con las fechas exactas de pago por letra de apellido aún no se ha dado a conocer.

Se prevé que el documento sea difundido en los primeros días de octubre de 2025 por el Coordinador de Becas para el Bienestar, Julio León.

Este calendario permitirá a cada beneficiario identificar la fecha en que podrá disponer de su depósito.

Recomendaciones para beneficiarios

Mientras se publica el calendario oficial, las y los estudiantes que reciben estos apoyos deben:

Mantener actualizados sus datos en el Sistema de Becas .

. Revisar la cuenta bancaria o tarjeta del Bienestar asignada.

asignada. Seguir los comunicados oficiales en portales y redes de la Coordinación Nacional de Becas.

Programas prioritarios

Las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina forman parte de los programas impulsados por el Gobierno de México, con el objetivo de apoyar la permanencia escolar y reducir el abandono educativo desde preescolar hasta la universidad.