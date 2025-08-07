GENERANDO AUDIO...

Revisa las fechas de inscripción. Foto: Getty Images.

Estudiantes de escuelas particulares incorporadas al subsistema estatal del Edomex, desde preescolar hasta posgrado, podrán postularse para obtener una beca de exención total o parcial de colegiatura para el ciclo escolar 2025-2026.

La convocatoria oficial, publicada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, establece que podrán participar alumnos con promedio mínimo de 8.5 (excepto preescolar y primer año de primaria), con vecindad en la entidad, y que no cuenten con otra beca vigente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cuáles son las fechas para registrarse a Beca de Exención Edomex 2025?

El registro se realizará en línea, en la página: seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares, del 3 al 26 de septiembre, dependiendo del nivel educativo y la primera letra de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante:

Preescolar (A-Z): 3, 4 y 5 de septiembre

3, 4 y 5 de septiembre Primaria (A–D): 8–10 de septiembre

8–10 de septiembre Primaria (E–H): 11 y 12 de septiembre

11 y 12 de septiembre Primaria (I–Ñ): 15–17 de septiembre (sí aplica el 16 de septiembre)

15–17 de septiembre (sí aplica el 16 de septiembre) Primaria (O–R) : 18 y 19 de septiembre

: 18 y 19 de septiembre Primaria (S–Z): 22 y 23 de septiembre

22 y 23 de septiembre Secundaria a posgrado (A-Z): 24–26 de septiembre

Una vez realizada la solicitud, los aspirantes tendrán 4 días naturales para subir su expediente electrónico con los documentos requeridos en la página:

Requisitos para la Beca de Exención Edomex 2025

Los documentos requeridos para solicitar la Beca de Exención Edomex 2025 son:

Formato de registro del alumno

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio del Edomex

Comprobante de inscripción 2025-2026

Boleta de calificaciones del ciclo anterior (excepto preescolar o primero de primaria)

Comprobante de ingresos del tutor (constancia laboral, nómina o reporte validado por la escuela)

Los interesados en obtener una beca para realizar estudios de posgrado, además de los documentos mencionados anteriormente, deberán entregar:

Título

Cédula profesional

Plan de estudios detallado, que especifique la fecha de inicio y término del posgrado

Publicación de resultados

Los resultados se darán a conocer del 27 al 31 de octubre de 2025 en el portal oficial. Quienes resulten beneficiados deberán imprimir el dictamen de asignación y entregarlo en su escuela.

Para mayor información, entra al siguiente link.