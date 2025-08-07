Desde preescolar hasta posgrado: tramita beca para alumnos de escuelas privadas en Edomex
Estudiantes de escuelas particulares incorporadas al subsistema estatal del Edomex, desde preescolar hasta posgrado, podrán postularse para obtener una beca de exención total o parcial de colegiatura para el ciclo escolar 2025-2026.
La convocatoria oficial, publicada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, establece que podrán participar alumnos con promedio mínimo de 8.5 (excepto preescolar y primer año de primaria), con vecindad en la entidad, y que no cuenten con otra beca vigente.
¿Cuáles son las fechas para registrarse a Beca de Exención Edomex 2025?
El registro se realizará en línea, en la página: seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares, del 3 al 26 de septiembre, dependiendo del nivel educativo y la primera letra de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante:
- Preescolar (A-Z): 3, 4 y 5 de septiembre
- Primaria (A–D): 8–10 de septiembre
- Primaria (E–H): 11 y 12 de septiembre
- Primaria (I–Ñ): 15–17 de septiembre (sí aplica el 16 de septiembre)
- Primaria (O–R): 18 y 19 de septiembre
- Primaria (S–Z): 22 y 23 de septiembre
- Secundaria a posgrado (A-Z): 24–26 de septiembre
Una vez realizada la solicitud, los aspirantes tendrán 4 días naturales para subir su expediente electrónico con los documentos requeridos en la página:
Requisitos para la Beca de Exención Edomex 2025
Los documentos requeridos para solicitar la Beca de Exención Edomex 2025 son:
- Formato de registro del alumno
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio del Edomex
- Comprobante de inscripción 2025-2026
- Boleta de calificaciones del ciclo anterior (excepto preescolar o primero de primaria)
- Comprobante de ingresos del tutor (constancia laboral, nómina o reporte validado por la escuela)
Los interesados en obtener una beca para realizar estudios de posgrado, además de los documentos mencionados anteriormente, deberán entregar:
- Título
- Cédula profesional
- Plan de estudios detallado, que especifique la fecha de inicio y término del posgrado
Publicación de resultados
Los resultados se darán a conocer del 27 al 31 de octubre de 2025 en el portal oficial. Quienes resulten beneficiados deberán imprimir el dictamen de asignación y entregarlo en su escuela.
Para mayor información, entra al siguiente link.