Becas del Bienestar 2025: calendario oficial, montos y formas de cobro

Si tú o alguien de tu familia recibe una de las Becas del Bienestar, es momento de sacar el calendario, porque ya se dieron a conocer las fechas de depósito para el ciclo escolar 2025-2026.

Además, aquí te contamos cuáles son los montos y qué apoyos están incluidos, como la Beca Rita Cetina.

¿En qué meses caen los pagos?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), confirmó que los apoyos se entregarán en estos meses:

Octubre 2025

Diciembre 2025

Febrero 2026

Abril 2026

Junio 2026

Recuerda que en julio y agosto no hay pagos, porque son meses de vacaciones escolares.

Montos de las Becas del Bienestar

Los apoyos dependen del nivel educativo de cada estudiante:

Beca Rita Cetina: mil 900 pesos bimestrales

mil 900 pesos bimestrales Beca Benito Juárez: mil 900 pesos bimestrales

mil 900 pesos bimestrales Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos bimestrales

Todos los montos se entregan en una sola exhibición cada dos meses, como han mencionado las autoridades.

Formas de cobro

El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, pero si todavía no cuentas con una, también hay Sedes Operativas Temporales donde puedes cobrar de manera presencial.

La fecha del depósito varía según la primera letra de tu apellido. Para consultar el día que te toca, la CNBBBJ habilitó el Buscador de Estatus, al que puedes acceder con tu CURP.

Ojo con los registros

El registro para la Beca Rita Cetina (estudiantes de nuevo ingreso a secundaria), se realiza del 15 al 30 de septiembre.

La convocatoria de la Beca Benito Juárez para Media Superior abre el 1 de octubre de 2025.

Con estas becas, el Gobierno de México busca apoyar la permanencia escolar y aliviar la economía de las familias. Si quieres más detalles, puedes revisar la información oficial en las redes sociales de Becas Benito Juárez o en su página web.

