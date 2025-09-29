Becas del Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro: lo que debes saber en octubre

GENERANDO AUDIO...

Checa aquí todos los detalles. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A partir de la primera semana de octubre iniciará el operativo de pago de las diferentes Becas del Bienestar, además de la apertura del registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la frontera norte del país.

Pagos de las becas del Bienestar

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas, el pago cubrirá el bimestre septiembre-octubre. La entrega se hará en distintas fechas según la letra inicial del apellido del beneficiario.

Los apoyos económicos se dispersan únicamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que se recomienda mantenerla activa.

Montos de las becas

Beca Rita Cetina : Mil 900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante en secundaria, en caso de que más de un hijo curse ese nivel educativo.

: por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante en secundaria, en caso de que más de un hijo curse ese nivel educativo. Beca Universal Benito Juárez : dirigida a estudiantes de preparatoria o bachillerato público , con un monto de Mil 900 pesos por alumno.

: dirigida a estudiantes de , con un monto de por alumno. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales por estudiante inscrito en educación superior.

Apertura de Jóvenes Construyendo el Futuro

El 1 de octubre iniciará el registro para participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que vincula a personas con centros de trabajo donde reciben capacitación y un apoyo económico.

Otros apoyos como lo es la Beca Rita Cetina cierran hasta el día 30 de septiembre el único registro para el programa en donde se otorga este año 1,900 pesos bimestrales a cada familia con una hija o hijo en secundaria y en caso de que en el hogar haya dos o más estudiantes en secundaria, se dan 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Requisitos de registro

Para poder inscribirse se debe cumplir con lo siguiente:

Tener entre 18 y 29 años de edad .

. Contar con identificación oficial vigente .

. Presentar CURP y comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono) con no más de tres meses de antigüedad.

y comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono) con no más de tres meses de antigüedad. No estar laborando ni estudiando al momento del registro.

Subir una fotografía con el rostro descubierto, sosteniendo la ficha de registro.

Pasos para registrarse en la plataforma

Ingresar a la página oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Crear un perfil y validar el correo electrónico recibido. Iniciar sesión con usuario y contraseña. Aceptar los términos y condiciones y llenar los datos personales. Subir la fotografía y los documentos solicitados. Explorar los centros de trabajo disponibles en la zona. Revisar los planes de actividades y postularse al que más interese. Agendar una entrevista en el centro de trabajo elegido.

Objetivo de los apoyos

Con estas becas y programas, la Secretaría del Bienestar busca fortalecer la economía de las familias mexicanas y asegurar que más estudiantes concluyan sus estudios, además de brindar oportunidades de capacitación laboral a jóvenes que no estudian ni trabajan.