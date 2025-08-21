Becas para estudiantes en Guanajuato: ¿cuáles son las fechas clave para el ciclo 2025-2026?

El regreso a clases en Guanajuato marca también el inicio de la búsqueda de apoyos económicos para miles de estudiantes. Si necesitas una beca para continuar tus estudios o apoyo para tus hijos, toma en cuenta las convocatorias que estarán abiertas en el ciclo escolar 2025-2026, así como sus fechas límite.

Requisitos importantes

Cabe mencionar que las becas Benito Juárez y Rita Cetina requerirán crear previamente una cuenta Llave MX antes de iniciar la solicitud, señalaron las autoridades.

Por otro lado, los apoyos de la Universidad de Guanajuato abren registro de manera anual o semestral, según la modalidad de cada programa académico.

  • Calendario de becas en Guanajuato 2025-2026

Como señala el Periódico Correo, diversos programas estatales y municipales ya confirmaron sus periodos de registro. Aquí te dejamos los detalles:

Beca Juventudes Exportación de Talentos Fundación Beca

  • Registro: 24 de julio al 31 de agosto de 2025
  • Entrevistas: 25 de julio al 9 de septiembre
  • Resultados: 29 de septiembre
  • Aplica para licenciatura y maestría

Becas de la Universidad de Guanajuato (UG)

  • Publicación de folios: 4 de septiembre de 2025

Beca alimenticia UG

  • Vigencia de consumo: 8 de septiembre al 28 de noviembre de 2025 en cafeterías de universidades y bachilleratos

Beca Rita Cetina

  • Registro en primaria: 8 al 31 de agosto de 2025
  • Registro en secundaria: 15 al 30 de septiembre de 2025

Beca Benito Juárez

  • Apertura estimada: entre septiembre y octubre de 2025

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

  • Apertura estimada: septiembre de 2025

Becas Paz y Bienestar Celaya

  • Registro: estaría previsto del 28 de febrero al 1 de abril de 2026

Beca educativa León

  • Registro: estaría previsto para el próximo 28 de febrero al 28 de marzo de 2026

Beca Nuevo Comienzo (educación superior, secundaria, preparatoria y universidad)

  • Registro: se realizaría del 24 de febrero al 9 de marzo de 2026

Becas para la Inserción y la Esperanza Celaya

  • Registro: Se realizaría del 7 de marzo al 11 de abril de 2026

BecaSí Irapuato

  • Registro: se abriría en junio y terminaría el próximo 18 de julio de 2026

