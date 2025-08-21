Becas para estudiantes en Guanajuato: ¿cuáles son las fechas clave para el ciclo 2025-2026?

GENERANDO AUDIO...

Checa las fechas de los trámites para apoyos a estudiantes. Foto: Getty Images

El regreso a clases en Guanajuato marca también el inicio de la búsqueda de apoyos económicos para miles de estudiantes. Si necesitas una beca para continuar tus estudios o apoyo para tus hijos, toma en cuenta las convocatorias que estarán abiertas en el ciclo escolar 2025-2026, así como sus fechas límite.

Requisitos importantes

Cabe mencionar que las becas Benito Juárez y Rita Cetina requerirán crear previamente una cuenta Llave MX antes de iniciar la solicitud, señalaron las autoridades.

Por otro lado, los apoyos de la Universidad de Guanajuato abren registro de manera anual o semestral, según la modalidad de cada programa académico.

Calendario de becas en Guanajuato 2025-2026

Como señala el Periódico Correo, diversos programas estatales y municipales ya confirmaron sus periodos de registro. Aquí te dejamos los detalles:

Beca Juventudes Exportación de Talentos Fundación Beca

Registro: 24 de julio al 31 de agosto de 2025

Entrevistas: 25 de julio al 9 de septiembre

Resultados: 29 de septiembre

Aplica para licenciatura y maestría

Becas de la Universidad de Guanajuato (UG)

Publicación de folios: 4 de septiembre de 2025

Beca alimenticia UG

Vigencia de consumo: 8 de septiembre al 28 de noviembre de 2025 en cafeterías de universidades y bachilleratos

Beca Rita Cetina

Registro en primaria: 8 al 31 de agosto de 2025

Registro en secundaria: 15 al 30 de septiembre de 2025

Beca Benito Juárez

Apertura estimada: entre septiembre y octubre de 2025

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Apertura estimada: septiembre de 2025

Becas Paz y Bienestar Celaya

Registro: estaría previsto del 28 de febrero al 1 de abril de 2026

Beca educativa León

Registro: estaría previsto para el próximo 28 de febrero al 28 de marzo de 2026

Beca Nuevo Comienzo (educación superior, secundaria, preparatoria y universidad)

Registro: se realizaría del 24 de febrero al 9 de marzo de 2026

Becas para la Inserción y la Esperanza Celaya

Registro: Se realizaría del 7 de marzo al 11 de abril de 2026

BecaSí Irapuato

Registro: se abriría en junio y terminaría el próximo 18 de julio de 2026

