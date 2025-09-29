Becas para Mujeres en Educación Superior en Quintana Roo: requisitos y fechas

GENERANDO AUDIO...

Abren convocatoria para una beca en Quintan Roo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Educación de Quintana Roo abrió la convocatoria del programa Becas para Mujeres en Educación Superior, una iniciativa del Gobierno del estado que otorga apoyos económicos de mil 500 pesos mensuales a estudiantes de escasos recursos.

¿Cómo registrarse para recibir la Beca para Mujeres en Educación Superior?

Las estudiantes interesadas deberán registrarse en el Sistema del Programa de Becas para Mujeres en Educación Superior, que está disponible en la página web: https://qroo.gob.mx/seq/convocatorias/.

El siguiente paso es la entrega de documentos en el Departamento de Servicios Escolares o Control Escolar de la escuela donde esté inscrita cada alumna. El trámite ya está disponible y la fecha límite es el próximo 31 de octubre.

Los resultados se darán a conocer el próximo 10 de noviembre en cada una de las escuelas de educación superior que participan en el programa y en el portal de la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

El programa dará prioridad a las mujeres que cumplan con alguno de los siguientes criterios de selección:

Que se encuentren registradas en el Padrón de Víctimas

Que se encuentren en hogares con mayor necesidad económica, preferentemente con base en la línea de pobreza

Que se encuentren matriculadas en programas STEM (Ciencias, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas, por sus siglas en inglés)

Requisitos para recibir la Beca para Mujeres en Educación Superior

Requisitos

Ser mujer de nacionalidad mexicana o ser naturalizada mexicana

Estar inscrita en una Institución Pública de Educación Superior (IPES) participante durante el periodo septiembre-diciembre de 2025

No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia federal, estatal o municipal

Promedio mínimo de calificaciones de 8.0 o su equivalente en una escala de 0 a 10, en el semestre y/o cuatrimestre inmediato anterior, según sea el caso, agregando el comprobante de calificaciones del periodo mencionado

Documentos

Llenar e imprimir el Formato de Registro

Llenar y firmar la Carta de Solicitud, Protesta y Consentimiento

Copia del acta de nacimiento o naturalización

Copia de una identificación oficial vigente con fotografía

Copia del CURP

Copia del comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses

Constancia de estudios con promedio mínimo de calificaciones de 8.0 o su equivalente en una escala de 0 a 10.

Documento expedido por institución bancaria que contenga la cuenta, Clabe Bancaria Estandarizada de 18 dígitos, nombre de la titular e institución bancaria

Copia del comprobante de ingresos expedido por el empleador o constancia de ingresos mensuales

