GENERANDO AUDIO...

Becas Rita Cetina y Benito Juárez: qué sigue tras los registros. Foto: Shutterstock

Los alumnos que completaron su registro a las becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025 durante septiembre y octubre deberán esperar la entrega de su tarjeta Bienestar, según información de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

Éste será el siguiente paso para acceder al apoyo económico que otorga el Gobierno de México.

¿Qué sigue tras registrarte a las becas Rita Cetina o Benito Juárez?

Durante septiembre y octubre se abrió el registro para nuevos beneficiarios. Ahora, la CNBBBJ pidió a los aspirantes mantenerse al tanto de los canales oficiales de WhatsApp, donde se notificará la fecha y lugar para recoger la tarjeta del Bienestar, con la que se entregará el recurso.

En caso de dudas o aclaraciones, los aspirantes pueden comunicarse al 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, además de consultar las redes oficiales del programa.

¿Cuánto dinero entregan estas becas?

Beca Benito Juárez: mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de nivel preparatoria

mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de nivel preparatoria Beca Rita Cetina: mil 900 pesos bimestrales a alumnos de secundaria, más 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito

La Beca Rita Cetina está dirigida principalmente a estudiantes de nivel secundaria, aunque el próximo año ampliará su cobertura para incluir alumnos de primaria y preescolar. Por su parte, la Beca Benito Juárez beneficia a alumnos de preparatoria inscritos en escuelas públicas.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta Bienestar, sin intermediarios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Fechas del próximo pago de las becas

De acuerdo con el calendario oficial, se espera que el siguiente pago de las becas Benito Juárez y Rita Cetina se realice en diciembre, cuando los beneficiarios recibirán el último depósito del año.