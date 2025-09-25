GENERANDO AUDIO...

Beca Jóvenes Construyendo el Futuro 2025. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La Secretaria del Bienestar ha confirmado que en el mes octubre del 2025 se abrirá el nuevo registro para el apoyo económico de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro.

Este programa ha generado un impacto en la sociedad, pues consiste en un pago superior a los 8 mil pesos, generando un alivio a personas que lo necesitan y mejorando su calidad de vida.

Las autoridades han señalado que el registro podrá realizarse de manera presencial en los Módulos del Bienestar, así como en línea a través de su portal oficial.

¿Qué se necesita para poder obtener el apoyo económico?

Para poder acceder a este beneficio, la coordinación oficial dio a conocer los requisitos:

Identificación oficial vigente (INE)

CURP

Comprobante de domicilio reciente (No mayor a 3 meses)

Tener entre los 18 y 29 años de edad

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa, proporcionando la información requerida en el formulario del registro

¿Qué otros programas abrirán su registro en octubre?

Este 2025 se han abierto diferentes periodos de registro, con el fin de que más personas puedan integrarse a programas sociales. Hasta el momento el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es quien abrirá su registro en octubre.

Sin embargo, se espera que los programas Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro abran nuevas postulaciones.

¿En qué consisten estos programas?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que consiste en la capacitación laboral gratuita, enfocada en los jóvenes de 18 a 29 años de edad que no se encuentren ni estudiando ni trabajando. Cada mes reciben un apoyo monetario de 8 mil 480 pesos mensuales depositado en la tarjeta del Bienestar.

Jóvenes Escribiendo el Futuro, esta beca consiste en apoyar a alumnos a nivel licenciatura que cursen en una escuela pública del país, recibiendo 5 mil 800 pesos bimestrales en lo que dura el ciclo escolar.

Beca Benito Juárez, esta beca consiste en apoyar a estudiantes a nivel bachillerato que estudien en escuela publica y entrega un apoyo de mil 900 pesos de forma bimestral en lo que dura el ciclo escolar.

No olvides verificar los requisitos y estar atento a las fechas de registro en las plataformas oficiales del gobierno. Asegúrate de realizar tu inscripción correctamente para no perder la oportunidad de obtener un apoyo económico.