GENERANDO AUDIO...

Beca Benito Juárez. FOTO: Cuartoscuro

El registro para la Beca Benito Juárez de Media Superior 2025 comenzó en octubre, y muchos estudiantes de preparatoria o bachillerato en México quieren saber si su solicitud fue aceptada. Aquí te explicamos de manera fácil cómo confirmar tu registro y qué hacer después.

Fechas de registro de la Beca Benito Juárez 2025

El registro para la beca empezó el pasado 1 de octubre de 2025 y termina el miércoles 15 de octubre. Es importante hacerlo a tiempo, porque si no completas el trámite, podrías perder la oportunidad de recibir el apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses.

Cómo saber si ya estás registrado en la Beca Benito Juárez

Cuando termines tu registro en la página oficial www.becabenitojuarez.gob.mx, debe aparecer el mensaje “Tu solicitud ha sido registrada”.

Esto quiere decir que tu información fue enviada correctamente y que será revisada por el equipo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

En esa misma página puedes descargar tu comprobante de registro, el cual debes guardar, ya que podrían pedírtelo más adelante, por ejemplo, cuando te entreguen la tarjeta del Banco del Bienestar, donde recibirás tu dinero.

Cómo confirmar el estatus de la Beca Benito Juárez

Si quieres confirmar que tu registro fue aceptado, haz lo siguiente:

Entra a la página www.becabenitojuarez.gob.mx. Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Busca el apartado que dice “Estatus de registro”.

Si ves el mensaje “pendiente de validación”, significa que tus datos están en revisión.

En las próximas semanas, cuando terminen de revisarlos, verás el mensaje “registro exitoso”, lo que confirmará que tu solicitud fue aceptada.

Si ya recibes la Beca Benito Juárez

Si ya tienes tu tarjeta del Bienestar y has recibido depósitos de este programa, no necesitas hacer el registro otra vez.

Tu caso se considera como beneficiario de continuidad, por lo que solo debes esperar el siguiente pago.

Recomendaciones finales