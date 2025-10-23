GENERANDO AUDIO...

En la Zona Metropolitana del Valle de México, el desplazamiento hacia los centros de estudio supone un desafío económico para miles de universitarios, quienes a menudo deben viajar a puntos opuestos de la urbe. Frente a esta problemática, la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más se estableció como un apoyo fundamental para aliviar esta carga.

El apoyo consiste en la entrega de mil 500 pesos bimestrales, destinados a estudiantes de licenciatura. En este periodo se encuentra abierto el registro para ingresar al programa correspondiente al segundo bimestre de 2025.

Requisitos para solicitar la beca de transporte 2025

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), se da prioridad a estudiantes que vivan en colonias, barrios o pueblos con medio, bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social (IDS), con el objetivo de fomentar su permanencia y continuidad escolar.

Requisitos generales:

Ser residente de la Ciudad de México .

. Ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta y contar con comprobante oficial de inscripción .

en modalidad escolarizada o mixta y contar con . En caso de ser menor de edad, presentar identificación oficial de madre, padre o tutor.

de madre, padre o tutor. Contar con CURP y correo electrónico activo.

Cómo hacer el registro paso a paso

El registro se realiza en línea a través del sitio oficial sectei.cdmx.gob.mx. Para completar el formulario necesitas tener a la mano tu CURP y un correo electrónico personal, ya que será el medio de comunicación para recibir resultados o notificaciones.

Durante el registro, deberás adjuntar los siguientes documentos en formato PDF o JPG (máximo 2 MB por archivo):

Comprobante oficial vigente de inscripción en el ciclo escolar actual.

en el ciclo escolar actual. Comprobante de domicilio en la Ciudad de México.

en la Ciudad de México. Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte).

Al finalizar, el sistema generará un número de folio, que deberás conservar como comprobante. Una vez validada la documentación, recibirás un correo electrónico confirmando si fuiste seleccionada o seleccionado.

Cómo crear tu cuenta en Llave MX

Para realizar el registro, es indispensable contar con una Llave MX, la herramienta digital de acceso a trámites del Gobierno de México.

Pasos para crearla:

Entra a www.llave.gob.mx y selecciona Crear cuenta. Ingresa tu CURP y da clic en No soy un robot. Completa tus datos personales, código postal y colonia. Añade tus datos de contacto: correo electrónico o número celular. Crea una contraseña segura y guarda el acceso. Acepta el Aviso de Privacidad, llena el Captcha y finaliza el proceso.

Consideraciones finales para quienes buscan la Beca para Transporte 2025

La Sectei indica que el registro no garantiza la aceptación al programa. En caso de que el número de solicitudes supere la meta de 75 mil estudiantes, los aspirantes se integrarán a una lista de espera para el siguiente bimestre.

La Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025 representa una oportunidad para que más jóvenes continúen sus estudios superiores y puedan concentrarse en su formación profesional sin que el transporte sea un obstáculo económico.