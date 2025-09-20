¿Cómo me registro a la beca para alumnos de escuelas particulares en Edomex?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Si eres estudiante de preescolar a posgrado en alguna escuela particular del Estado de México, podrías aplicar a alguna de las Becas de Exención Edomex, con la que podrías obtener una reducción en la colegiatura.

Checa si puedes solicitar este programa social y date prisa, pues las inscripciones solo se llevan a cabo durante septiembre, de acuerdo con el nivel escolar que cursas.

¿En qué consiste la Beca Edomex?

La Beca de Exención Edomex ofrece apoyo económico a estudiantes desde preescolar hasta posgrado, quienes pueden obtener la exención total o parcial del pago de colegiatura durante todo el ciclo escolar 2025-2026.

El porcentaje de apoyo nunca será menor al 25% de la colegiatura y puede llegar hasta el 100%, según la asignación, y en las escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.

Requisitos principales

Entre los criterios de la convocatoria, para poder acceder a la beca se encuentran:

Ser originario o acreditar vecindad en el Estado de México

No contar con otra beca pública o privada

Ser alumno regular con promedio mínimo de 8.5 (excepto preescolar y primer año de primaria)

Realizar el registro en línea y adjuntar la documentación solicitada

Además, como solicitante deberás integrar tu expediente digitalizando y cargando en la plataforma, en formato PDF, los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Comprobante de residencia vigente en el Estado de México

Constancia de inscripción al ciclo escolar 2025-2026

Boleta de calificaciones (cuando aplique)

Formato de registro con folio asignado

Calendario de registro en septiembre 2025 y resultados

El trámite se realiza en línea a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex:

Preescolar : 3, 4 y 5 de septiembre.

: 3, 4 y 5 de septiembre. Primaria : del 8 al 23 de septiembre (según inicial del apellido).

: del 8 al 23 de septiembre (según inicial del apellido). Secundaria, bachillerato, técnico superior, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado: 24, 25 y 26 de septiembre.

Por último, la dependencia mexiquense destaca que el Comité de Selección publicará los resultados del 27 al 31 de octubre de 2025 en el portal oficial de la Secretaría de Educación mexiquense.