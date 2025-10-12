GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México abrió la segunda etapa de registro en línea para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025, dirigida a estudiantes de educación superior que buscan continuar y concluir sus estudios universitarios.

Esta beca está dirigida a alumnas y alumnos de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes, que provengan de una primaria o secundaria prioritaria y estén inscritos en alguna de las universidades atendidas por el programa.

¿Cuándo y cómo hacer el registro en línea?

La segunda etapa de registro inició el 1 de octubre y finaliza el 15 de octubre de 2025 a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), disponible en subes.becasbenitojuarez.gob.mx.

Para registrarte, sigue estos pasos:

Crea tu cuenta en SUBES ingresando tu CURP, correo electrónico y una contraseña. Inicia sesión con tus datos y verifica que tu ficha escolar esté actualizada. Completa tu perfil personal, domicilio e información escolar. Una vez verificados los datos, solicita la beca seleccionando “Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro”. Llena el cuestionario, acepta la Carta Protesta y los términos y condiciones. Descarga tu acuse de registro y conserva tu folio para dar seguimiento.

El registro es completamente en línea y no es necesario crear una nueva cuenta si ya te habías registrado en convocatorias anteriores.

¿Cuánto dinero otorga la beca?

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar (excepto julio y agosto por ser periodo vacacional).

El apoyo puede mantenerse hasta por un máximo de 45 meses, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2025 y se postule en cada convocatoria.

¿Quiénes pueden solicitarla?

El programa está destinado a estudiantes de las siguientes instituciones:

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas

Escuelas Normales Rurales

Escuelas Normales con modelo intercultural

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Universidad de la Salud de la Ciudad de México

Universidad de la Salud del Estado de Puebla

Universidad de Lenguas Indígenas de México

Escuelas de educación superior ubicadas en localidades prioritarias

¿Qué sigue después del registro?

Si tu solicitud resulta favorable, durante noviembre y diciembre de 2025 serás convocado por tu escuela para recibir tu tarjeta del Banco del Bienestar, donde se depositará el apoyo económico.

La Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” busca impulsar la permanencia universitaria y brindar un apoyo económico a estudiantes de comunidades prioritarias.