¿Cómo registrarte a las Becas Educativas Leona Vicario 2025 en Tlalnepantla?

Convocatoria de Becas Leona Vicario está abierta en Tlalnepantla. Foto: GettyImages

El Gobierno municipal de Tlalnepantla anunció la apertura del Programa de Becas Educativas Municipales “Leona Vicario” 2025-2026, dirigido a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

El objetivo del programa es apoyar la continuidad escolar de niñas, niños y jóvenes que enfrentan condiciones económicas adversas, mediante un apoyo económico de mil 32 pesos.

Convocatorias abiertas de las Becas Leona Vicario 2025

De acuerdo con la convocatoria oficial, las Becas Leona Vicario 2025 están disponibles para distintos niveles educativos y modalidades:

Nivel Preescolar

Nivel Primaria

Excelencia Académica a nivel primaria

a nivel primaria Estudiantes con discapacidad en nivel básico, medio superior y superior

en nivel básico, medio superior y superior Beca especial para nivel básico, medio superior y superior

El registro estará disponible del 10 al 21 de octubre de 2025 a través del portal oficial del municipio de Tlalnepantla, que puedes ver dando clic aquí, donde los aspirantes deberán llenar un formato digital y subir su documentación en archivos PDF de máximo un megabyte.

Requisitos para registrarte en las Becas Leona Vicario

Para poder participar, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residente de Tlalnepantla de Baz

Estar inscrito en una escuela pública o privada , dentro o fuera del municipio

, dentro o fuera del municipio Contar con un promedio mínimo de 8.0 en el ciclo escolar anterior

en el ciclo escolar anterior No ser beneficiario de otra beca pública o privada

El registro será totalmente en línea, sin intermediarios ni gestores, garantizando transparencia y equidad en el proceso.

Documentación requerida

Los aspirantes deberán adjuntar los siguientes documentos en formato PDF legible:

Acta de nacimiento

CURP

Boleta o constancia de estudios

Comprobante de domicilio reciente

Credencial del INE (de la madre, padre o tutor)

En el caso de personal municipal, deberán incluir además su credencial institucional y los dos últimos recibos de nómina.

El Gobierno local informó que el programa también contempla modalidades especiales para hijas e hijos de servidores públicos de la Administración Pública Municipal, de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, y de Protección Civil.