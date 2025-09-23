¿Cuál de los Programas para el Bienestar 2025 está confirmado para octubre?

GENERANDO AUDIO...

Programas para el Bienestar 2025. Foto: CUARTOSCURO

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los Programas para el Bienestar 2025, que impulsa el gobierno de México, y por el momento es el único confirmado para el mes de octubre.

A través de las redes sociales de “Jóvenes Construyendo el Futuro” se alienta a participar a las personas interesadas a comer el registro en la plataforma digital del programa.

¿Cómo registrarse?

Se puede realizar desde cualquier dispositivo electrónico (computadora, tablet o celular) que tenga conexión a internet. Y hay dos opciones:

Si quieres registrarte como Aprendiz: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz

Si quieres registrarte como Tutor o Tutora: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/tutores

En cuanto a las fechas, aún falta que se confirme por parte de las autoridades.

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro?

Es uno de los Programas para el Bienestar 2025 que se brinda a jóvenes de entre 18 y 29 años, que no estudian ni laboran, capacitación hasta por 12 meses en Centros de Trabajo que se benefician de su contribución, al mismo tiempo que los jóvenes beneficiarios desarrollan habilidades.

¿Cuánto dinero ofrece este programa?

Durante la capacitación, las y los jóvenes reciben del gobierno de México una beca de 8 mil 480 pesos mensual. Además, se brinda un seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué pasa al finalizar la capacitación?

Una vez finalizados los 12 meses de capacitación, el Centro de Trabajo, a través de su Plataforma Digital, generará la constancia de capacitación, señalando el área de interés del plan, el tipo de capacitación, así como las habilidades técnicas que se adquieran como aprendiz. Una vez generada la constancia, se podrá ver y descargar desde el perfil de la Plataforma.

Esta constancia servirá como documento oficial que avale un año (12 meses) de experiencia laboral a la hora de aplicar a un puesto de trabajo o validar las habilidades técnicas como trabajador independiente o emprendedor.