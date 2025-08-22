GENERANDO AUDIO...

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas del Bienestar del Gobierno de México. Tiene como objetivo principal ayudar a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan y consta de una capacitación laboral que dura 12 meses en los que los beneficiarios reciben un apoyo económico de 8 mil 480 pesos mensuales.

¿Cuándo depositan el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro del mes de agosto?

Al estar en los últimos días del mes, es común que surja la interrogante entre los beneficiarios al programa sobre cuándo se realizará el pago. No obstante, esto no es difícil de saber si se sigue el patrón de meses anteriores.

El pago correspondiente al mes de agosto de 2025 será depositado el jueves 28 de agosto, lo que asegura que los beneficiarios puedan disponer de los 8 mil 480 pesos de manera oportuna en su Tarjeta del Bienestar.

Agosto, mes para inscribirse

Desde el pasado 1 de agosto, Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo registro para los interesados en inscribirse en el programa.

Requisitos para registrarse al programa a Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses

Inscribirse en la plataforma digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa

El trámite puede hacerse en línea o con asistencia del personal autorizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), incluyendo oficinas móviles en todo el país.

¿Cuáles serán los siguientes meses de 2025 en los que se abrirá nuevo registro?

Si bien todavía no se cierran las inscripciones de agosto, ya se sabe cuáles serán los siguientes meses en que se abrirán nuevas inscripciones.

De acuerdo con las autoridades, aquellas personas que no alcance a registrarse durante el actual periodo de registro, podrán hacerlo en octubre y diciembre.

