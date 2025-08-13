GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México, el reciente anuncio sobre la ampliación del rango de edad para participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha generado expectativa entre quienes superan los 30 años. Sin embargo, las autoridades aclararon que no existe una fecha definida ni un procedimiento confirmado para el registro de este nuevo grupo de beneficiarios.

Ampliación del rango de edad en Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga capacitación laboral y un apoyo económico mensual a personas que no estudian ni trabajan, modificó su límite de edad para incluir a mayores de 30 años. Esta decisión busca integrar a sectores que, por sus condiciones laborales o educativas, habían quedado fuera de la cobertura.

De acuerdo con información oficial, la ampliación está confirmada, pero aún no se han establecido los pasos para el registro ni las fechas exactas de apertura. Las autoridades recomiendan a las personas interesadas mantenerse informadas a través de los canales oficiales para evitar fraudes o información falsa.

Importancia del registro oficial

El proceso de registro será esencial para que los beneficiarios seleccionen el centro de trabajo donde recibirán capacitación. La plataforma oficial del programa permitirá elegir entre diversas opciones de empresas, organizaciones e instituciones.

Mientras no se publique la convocatoria en los medios autorizados, cualquier intento de inscripción no tendrá validez. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha reiterado que la única vía para registrarse será a través del portal oficial del programa.

Programas sociales en la Ciudad de México

En la CDMX, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro representan un respaldo para sectores en situación de vulnerabilidad. El apoyo mensual y la capacitación ofrecen herramientas para mejorar las oportunidades laborales, pero la efectividad depende de que los beneficiarios sigan el proceso de registro correcto.

Por ahora, la instrucción es clara: esperar la publicación de la convocatoria y el calendario de registro. Solo entonces se podrá iniciar el trámite para quienes ya superaron los 30 años y desean integrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro.