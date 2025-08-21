GENERANDO AUDIO...

Beca Rita Cetina. Foto: Archivo.

Ante el inminente inicio del ciclo escolar 2025-2026, surge la interrogante entre padres de familia y tutores legales de estudiantes de nivel secundaria de cuándo se realizará el siguiente depósito de la Beca Rita Cetina.

Próximo pago de la Beca Rita Cetina

A pesar de que el próximo ciclo escolar comienza el 1 de septiembre de 2025, el depósito correspondiente al cuarto pago del año se realizará muy posiblemente hasta el mes de octubre.

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para del siguiente bimestre, si tomamos como referencia los anteriores depósitos, las dispersiones se realizarán por la letra del primer apellido a lo largo del mes.

Inscripción para la Beca Rita Cetina

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), dio a conocer que el registro comenzará el próximo 15 de septiembre. Destacó que el trámite será completamente gratuito y sin intermediarios.

El periodo de registro estará abierto del 15 al 30 de septiembre. Antes de ello, entre el 1 y el 20 de septiembre se llevarán a cabo asambleas informativas comunitarias para orientar a los padres de familia o tutores legales de cómo realizar correctamente el trámite.

¿Cómo registrarse?

Los padres o tutores de los estudiantes que quieran recibir la Beca Rita Cetina tendrán que seguir los siguientes pasos para realizar el registro.

Registrase como tutor en la página: https://becaritacetina.gob.mx/index.xhtml

Iniciar sesión con el usuario y contraseña generados

Completar la información del domicilio del tutor

Registrar a cada uno de los estudiantes de la familia

Seleccionar el botón “listo”

Documentación para recibir la Beca Rita Cetina

Requisitos del tutor:

CURP del padre, madre o tutor

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Número celular y correo electrónico

Requisitos del estudiante:

CURP del alumno

Estar inscrito en escuela pública de educación básica

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es uno de los programas impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo. Tiene como objetivo principal ayudar a los estudiantes de educación básica mediante un apoyo económico para así evitar la deserción escolar.

Este programa, actualmente es exclusivo para estudiantes de nivel secundaria, sin embargo, en los próximos meses ampliará su cobertura para preescolar y primaria.

