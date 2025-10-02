¿Cuánto depositan en octubre Mi Beca para Empezar para estudiantes de preescolar, primaria y CAM?

GENERANDO AUDIO...

Entrega de tarjeras de Mi Beca para Empezar. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (Fibien) informó que, a partir del 1 de octubre, comenzó el depósito del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, correspondiente al décimo mes del año.

¿Cuándo inician los depósitos de Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar Educativo, este apoyo se entrega de manera mensual a estudiantes de educación básica en escuelas públicas de la CDMX, así como a alumnos de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

En cuanto a octubre, añadió, el apoyo empezó a estar disponible desde el 1 del mismo mes para todos los estudiantes de preescolar, primaria y CAM.

Los montos establecidos son:

Preescolar: 600 pesos

600 pesos Primaria: 650 pesos

650 pesos Centros de Atención Múltiple (preescolar, primaria y laboral): 600 pesos

¿Cómo inscribirse al programa Mi Beca para Empezar?

El registro para el ciclo escolar 2025-2026 abrió el 1 de septiembre en la plataforma oficial https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

Para inscribir a las y los estudiantes, las madres, padres o tutores deben contar con:

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP certificada del beneficiario

Cuenta Llave CDMX con los datos del tutor

El trámite se realiza en línea y permite registrar hasta tres beneficiarios; en caso de más, se debe acudir directamente a oficinas del Fibien.

Preguntas frecuentes del programa Mi Beca para Empezar

Reinscripción: quienes ya recibieron el apoyo en 2024-2025 debieron actualizar su registro antes del 30 de diciembre

Escuelas privadas o fuera de la CDMX: no participan en el programa

Aplicación digital: los beneficiarios pueden usar la app Obtén Más para pagar en comercios afiliados mediante QR

Tarjeta física: se entregará en los planteles en fechas definidas por la Secretaría de Educación

Con este apoyo mensual de hasta 650 pesos, el programa busca impulsar la permanencia escolar y contribuir a la economía de las familias en la capital del país.