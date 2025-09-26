GENERANDO AUDIO...

El tiempo máximo de permanencia en Jóvenes Construyendo el Futuro es de 12 meses

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), brinda a personas de 18 a 29 años la oportunidad de capacitarse en centros de trabajo a cambio de una beca mensual y cobertura de seguridad social. Una de las dudas más frecuentes es cuánto tiempo se puede permanecer inscrito en el programa.

De acuerdo con la información oficial de la STPS, la permanencia está limitada a 12 meses continuos, es decir, un año de capacitación. Durante ese periodo, los jóvenes reciben un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo y la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué ocurre al finalizar los 12 meses?

Al concluir el año de participación, el beneficiario recibe una constancia de capacitación laboral, la cual certifica la experiencia adquirida en el centro de trabajo. Es importante destacar que:

La permanencia en el programa es única .

. No es posible volver a registrarse una vez concluida la capacitación.

una vez concluida la capacitación. El objetivo es facilitar la inserción laboral o incentivar que los jóvenes inicien un emprendimiento propio.

Requisitos para conservar la beca del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Para mantenerse dentro del programa durante el año, los beneficiarios deben cumplir con sus obligaciones:

Asistir de manera regular al centro de trabajo asignado.

No abandonar la capacitación sin justificación.

Reportar incidencias a través de la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro.

En caso de incumplimiento, el apoyo puede ser suspendido de manera definitiva.

Próxima apertura del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

La Secretaría del Trabajo informó que en la próxima apertura se focalizarán los espacios de capacitación, priorizando los municipios con mayor rezago social. A partir del 1 de octubre, los interesados podrán consultar el mapa de focalización para verificar si su municipio participa en la nueva convocatoria.

La capacitación deberá ser de mínimo cinco y máximo ocho horas diarias y continuas, cinco días a la semana. El Centro de Trabajo define en su Plan de Actividades el horario y los días de Capacitación.

