¿Cumples estos requisitos? Así puedes entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro

El pasado 1 de octubre se abrió una nueva etapa de registro para que jóvenes mexicanos se incorporen al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La iniciativa brinda capacitación laboral remunerada dirigida a quienes no estudian ni trabajan, con el objetivo de que adquieran experiencia y herramientas para su inserción en el mercado laboral.

El programa ofrece una beca de 8 mil 480 pesos durante 12 meses, además de seguro médico y evaluación continua; la capacitación se realiza en centros de trabajo registrados como tutores. Si cumples los requisitos, aquí te explicamos en pocos pasos cómo registrarte y qué esperar durante la capacitación.

Qué requisitos piden para Jóvenes Construyendo el Futuro

Para poder ser parte del programa, necesitas reunir estos requisitos oficiales:

  • Tener entre 18 y 29 años al momento de solicitar el ingreso.
  • No estar estudiando ni tener empleo al momento del registro (“bajo protesta de decir verdad”).
  • Contar con CURP vigente. Presentar una identificación oficial (INE, pasaporte, etc.).
  • Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses).
  • Foto con rostro descubierto sosteniendo la ficha de registro que proporciona la plataforma.
  • Firmar la carta compromiso del programa.
  • En caso de ser extranjero, acreditar estancia legal en el país.

Si cumples con los requisitos así puedes registrarte

El proceso de registro es sencillo y se realiza completamente en línea:

  1. Ingresa a la plataforma oficial del programa.
  2. Completa el formulario con tu CURP.
  3. Sube los documentos requeridos.
  4. Firma la carta compromiso.
  5. Busca un Centro de Trabajo y postúlate.

Si resulto seleccionado por una empresa, ¿qué debo hacer?

Si una empresa o centro de trabajo te acepta, comienza la etapa de capacitación:

  • Capacitación de 12 meses con horario definido por el tutor.
  • Pago mensual de 8 mil 480 pesos durante todo el periodo.
  • Seguro del IMSS por salud y riesgos de trabajo.
  • Evaluaciones mensuales para mantener la beca.
  • Constancia de participación al concluir, con posibilidad de contratación.

El registro ya está abierto y se realiza en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Etiquetas: