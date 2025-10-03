¿Cumples estos requisitos? Así puedes entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro

GENERANDO AUDIO...

Jóvenes Construyendo el Futuro da capacitación laboral. Foto: Gobierno de México

El pasado 1 de octubre se abrió una nueva etapa de registro para que jóvenes mexicanos se incorporen al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La iniciativa brinda capacitación laboral remunerada dirigida a quienes no estudian ni trabajan, con el objetivo de que adquieran experiencia y herramientas para su inserción en el mercado laboral.

El programa ofrece una beca de 8 mil 480 pesos durante 12 meses, además de seguro médico y evaluación continua; la capacitación se realiza en centros de trabajo registrados como tutores. Si cumples los requisitos, aquí te explicamos en pocos pasos cómo registrarte y qué esperar durante la capacitación.

Qué requisitos piden para Jóvenes Construyendo el Futuro

Para poder ser parte del programa, necesitas reunir estos requisitos oficiales:

Tener entre 18 y 29 años al momento de solicitar el ingreso.

al momento de solicitar el ingreso. No estar estudiando ni tener empleo al momento del registro (“bajo protesta de decir verdad”).

Contar con CURP vigente. Presentar una identificación oficial (INE, pasaporte, etc.).

vigente. Presentar una (INE, pasaporte, etc.). Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses ).

). Foto con rostro descubierto sosteniendo la ficha de registro que proporciona la plataforma.

con rostro descubierto sosteniendo la ficha de registro que proporciona la plataforma. Firmar la carta compromiso del programa.

del programa. En caso de ser extranjero, acreditar estancia legal en el país.

Si cumples con los requisitos así puedes registrarte

El proceso de registro es sencillo y se realiza completamente en línea:

Ingresa a la plataforma oficial del programa. Completa el formulario con tu CURP. Sube los documentos requeridos. Firma la carta compromiso. Busca un Centro de Trabajo y postúlate.

Si resulto seleccionado por una empresa, ¿qué debo hacer?

Si una empresa o centro de trabajo te acepta, comienza la etapa de capacitación:

Capacitación de 12 meses con horario definido por el tutor.

con horario definido por el tutor. Pago mensual de 8 mil 480 pesos durante todo el periodo.

durante todo el periodo. Seguro del IMSS por salud y riesgos de trabajo.

por salud y riesgos de trabajo. Evaluaciones mensuales para mantener la beca.

Constancia de participación al concluir, con posibilidad de contratación.

El registro ya está abierto y se realiza en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.

