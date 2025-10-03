¿Cumples estos requisitos? Así puedes entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro
El pasado 1 de octubre se abrió una nueva etapa de registro para que jóvenes mexicanos se incorporen al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. La iniciativa brinda capacitación laboral remunerada dirigida a quienes no estudian ni trabajan, con el objetivo de que adquieran experiencia y herramientas para su inserción en el mercado laboral.
El programa ofrece una beca de 8 mil 480 pesos durante 12 meses, además de seguro médico y evaluación continua; la capacitación se realiza en centros de trabajo registrados como tutores. Si cumples los requisitos, aquí te explicamos en pocos pasos cómo registrarte y qué esperar durante la capacitación.
Qué requisitos piden para Jóvenes Construyendo el Futuro
Para poder ser parte del programa, necesitas reunir estos requisitos oficiales:
- Tener entre 18 y 29 años al momento de solicitar el ingreso.
- No estar estudiando ni tener empleo al momento del registro (“bajo protesta de decir verdad”).
- Contar con CURP vigente. Presentar una identificación oficial (INE, pasaporte, etc.).
- Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses).
- Foto con rostro descubierto sosteniendo la ficha de registro que proporciona la plataforma.
- Firmar la carta compromiso del programa.
- En caso de ser extranjero, acreditar estancia legal en el país.
Si cumples con los requisitos así puedes registrarte
El proceso de registro es sencillo y se realiza completamente en línea:
- Ingresa a la plataforma oficial del programa.
- Completa el formulario con tu CURP.
- Sube los documentos requeridos.
- Firma la carta compromiso.
- Busca un Centro de Trabajo y postúlate.
Si resulto seleccionado por una empresa, ¿qué debo hacer?
Si una empresa o centro de trabajo te acepta, comienza la etapa de capacitación:
- Capacitación de 12 meses con horario definido por el tutor.
- Pago mensual de 8 mil 480 pesos durante todo el periodo.
- Seguro del IMSS por salud y riesgos de trabajo.
- Evaluaciones mensuales para mantener la beca.
- Constancia de participación al concluir, con posibilidad de contratación.
El registro ya está abierto y se realiza en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.