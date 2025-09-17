Errores en registro de Beca Rita Cetina 2025, ¿cuáles son y cómo se solucionan?

GENERANDO AUDIO...

El registro estará disponible hasta el 30 de septiembre. Foto: Gobierno de México

La Beca Rita Cetina arrancó su registro desde este 15 de septiembre para estudiantes de nuevo ingreso a escuelas secundarias públicas.

Sin embargo, algunos padres de familia han reportado distintos problemas al momento de realizar el trámite en línea. A continuación, te contamos de algunos de ellos y cuáles son las posibles soluciones.

¿Por qué falla el portal de la Beca Rita Cetina?

Como señalan algunos usuarios en redes sociales, la página oficial presentó errores de carga y mensajes como “no se puede acceder a este sitio” o “Error 503”.

Este tipo de avisos suelen indicar que los servidores están saturados debido a la gran cantidad de personas intentando registrarse al mismo tiempo.

La recomendación es volver a intentar en horarios de menor afluencia, puede ser durante la noche o madrugada, y evitar recargar constantemente la página, ya que esto puede empeorar la saturación.

Problemas con Llave MX

Algunos padres de familia señalaron que no lograban iniciar sesión con su Llave MX. Si este es tu caso, puedes comunicarte al *079 para recibir orientación.

También existe la opción de recuperar tu usuario o contraseña directamente en llave.gob.mx.

Para recuperar usuario: ingresa tu CURP y el sistema te dará una pista de los medios de contacto que registraste

Para restablecer la contraseña: proporciona tu correo electrónico para recibir un enlace y generar una nueva

Fallas en el SIGED y la CCT

Otro de los errores frecuentes tiene que ver con el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que aún no refleja a algunos estudiantes de secundaria, ya que siguen apareciendo como alumnos de primaria.

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, explicó que la actualización se verá reflejada próximamente y que este problema no impedirá completar el registro.

En cuanto a la Clave de Centro de Trabajo (CCT), algunas escuelas no aparecen en la base de datos del sistema, por lo que será necesario esperar la actualización oficial.

¿Qué más puede provocar fallas en el registro para la Beca Rita Cetina?

Ten listos tus documentos en formato PDF y con un peso menor a 2 MB , tal como lo solicita la convocatoria

, tal como lo solicita la convocatoria Cambia de navegador si la página rechaza tus archivos o no carga bien. Chrome, Firefox o Edge suelen ser más estables

si la página rechaza tus archivos o no carga bien. Chrome, Firefox o Edge suelen ser más estables Verifica tu conexión a internet y reinicia tu módem en caso de que la página quede en blanco o no cargue

Cabe recordar que el registro para la Beca Rita Cetina 2025 estará disponible hasta el 30 de septiembre.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), recordó que todas las dudas sobre inscripción, requisitos o depósitos pueden resolverse a través de Educatel, el canal gratuito de atención telefónica.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, lo que brinda flexibilidad a los padres de familia.

Los números disponibles son:

Ciudad de México: 55 3601 7599

Resto del país: 800 288 6688

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]