Estudiante, UNAM lanza nueva beca Ifigenia Martínez de 3 mil 600; ve requisitos

La UNAM creó la nueva Beca Ifigenia Martínez. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió la convocatoria para recibir la Beca Ifigenia Martínez, un apoyo para la alimentación de los alumnos de escasos recursos, que consta de un pago único de 3 mil 600 pesos, correspondiente al periodo del 11 de agosto al 11 de diciembre de 2025. La convocatoria estará disponible durante el resto de este mes de agosto.

Cómo registrarse para recibir la Beca Ifigenia Martínez de la UNAM

Los aspirantes deberán registrarse en línea a través de la página web https://www.integra.unam.mx/, donde se deberá crear un usuario y contraseña, además de llenar la solicitud.

El prerregistro a la Beca Ifigenia Martínez comienza el lunes 18 de agosto y termina el día 30 del mismo mes. Durante el mes de septiembre se revisarán todas las solicitudes enviadas. El 30 de septiembre se publicarán los resultados de la beca en los sitios o www.becarios.unam.mx y www.integra.unam.mx .

Fechas claves de la Beca Ifigenia Martínez

Prerregistro de solicitud: del 18 al 31 de agosto

Revisión y validación de solicitudes: del 1 al 26 de septiembre

Publicación de resultados: 30 de septiembre

Requisitos para recibir la Beca Ifigenia Martínez

Estar inscrita/o en el nivel licenciatura, en el semestre o año vigente de acuerdo con el calendario de cada plantel en el sistema escolarizado, abierto o a distancia.

en el semestre o año vigente de acuerdo con el calendario de cada plantel en el sistema escolarizado, abierto o a distancia. Provengo de un hogar cuyo ingreso sea menor o igual a un salario mínimo mensual vigente en México, en la zona general.

vigente en México, en la zona general. Contar con un p romedio general mínimo de 7.00 (Excepto el primer ingreso o

(Excepto el primer ingreso o semestre/año de inducción).

Cuenta de correo electrónico vigente y un número telefónico donde puedan ser localizados.No estar sancionada/o conforme a lo establecido en la legislación Universitaria.

Criterios de priorización

Mayor vulnerabilidad económica de acuerdo con el ingreso registrado y al estudio del Sistema de Ingresos Familiares (SEIF).

de acuerdo con el ingreso registrado y al estudio del Sistema de Ingresos Familiares (SEIF). Ser madre soltera o persona embarazada soltera.

o Ser persona con discapacidad. Se excluyen aquellas personas con limitaciones visuales que pueden corregirse con el uso de lentes, como la miopía y/o el astigmatismo.Ser hombre o mujer de pueblos indígenas o afromexicana, por auto adscripción.

