Confirman fecha de registro para Mi Beca para Empezar

GENERANDO AUDIO...

Mi Beca para Empezar abre registro. Foto: Cuartoscuro

El registro para Mi Beca para Empezar ya tiene fecha, confirmaron las autoridades de la Ciudad de México. De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) será el 1 de septiembre cuando se pueda hacer el trámite.

¿Cuándo será el registro de Mi Beca para Empezar?

Las autoridades destacaron que los padres o tutores tendrán del 1 al 30 de septiembre para hacer el registro de Mi Beca para Empezar, con el cual se recibirá un apoyo anual de uniformes y útiles escolares.

¿Cómo me registro para Mi Beca para Empezar?

Para poder ser parte del programa que opera en la Ciudad de México se beberán tener una Cuenta Llave CDMX la cual debe estar a nombre del padre o tutor.

Además, se debe contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente del tutor (INE, Cedula Profesional, Pasaporte vigente, Cartilla Militar, Licencia de Manejo vigente).

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses de expedición

CURP del Beneficiario.

Para poder ser parte de Mi Beca para Empezar los beneficiarios deben:

Estar inscritos en una escuela pública de nivel básico (preescolar, primaria o secundaria) de la Ciudad de México.

También aplica para estudiantes en un Centro de Atención Múltiple (CAM).

¿Cuándo será el primer depósito de Mi Beca para Empezar?

Además de confirmar la fecha para hacer el registro, también se informó que el primer pago se hará a partir de octubre.