Foto: Cuartoscuro

La Fundación Telmex Telcel y el Instituto Carlos Slim de la Salud anunciaron la convocatoria de becas 2025, con hasta 5 mil apoyos disponibles para estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en México que destaquen por su rendimiento académico.

Requisitos para obtener la beca Telmex Telcel 2025

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes puntos:

Ser alumno regular con promedio mínimo de 8.5 .

con promedio mínimo de . Estar cursando entre el primer y el antepenúltimo periodo de estudios.

de estudios. Mantener excelencia académica sin materias reprobadas.

sin materias reprobadas. Acreditar el programa ASUME durante el primer año de la beca.

La beca se refrenda cada semestre, siempre y cuando se mantengan los requisitos.

Así puedes solicitar la beca 2025

El registro estará disponible del 25 de agosto al 30 de septiembre de 2025 en la página: www.fundaciontelmextelcel.org/becas.

Pasos a seguir:

Llenar la solicitud en línea. Imprimirla, firmarla y enviarla junto con los documentos solicitados por mensajería especializada al:

Programa Educativo de Fundación Telmex Telcel, Vizcaínas 16, Col. Centro, CP 06080, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

La fecha límite para recepción de documentos es el 3 de octubre de 2025.

Resultados de la convocatoria

Los resultados podrán consultarse en la página oficial de Fundación Telmex Telcel del 19 al 28 de noviembre de 2025.

La institución aclaró que no habrá revisión de solicitudes y la decisión del comité de becas será inapelable. Además, se reserva el derecho de verificar la identidad de los aspirantes y la validez de la documentación presentada.

