¿Hasta cuándo puedes sacar el dinero de la tarjeta de la Beca Rita Cetina? Esto debes saber para no perderlo

Ve cuándo sacar el dinero. Foto: Cuartoscuro | Getty images

Si eres beneficiario o beneficiaria de la Beca Rita Cetina y ya tienes el depósito reflejado en tu tarjeta del Banco del Bienestar, hay algo muy importante que debes considerar: el dinero no estará ahí para siempre. Aunque muchas familias piensan que pueden retirarlo cuando quieran, la realidad es que sí existe una fecha límite para hacerlo.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, cada depósito tiene una vigencia específica, y si no retiras los fondos en ese plazo, podrías perder el apoyo económico.

¿Cuál es la fecha límite para retirar el dinero de la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

El dinero de la Beca Rita Cetina puede ser retirado durante todo el año en que fue entregado. Esto significa que si recibiste tu apoyo en 2025, tendrás hasta el 31 de diciembre de ese mismo año para hacer el retiro. Una vez que termine ese periodo, el saldo no retirado podría ser reintegrado por la SEP y no será posible recuperarlo.

Así que si por alguna razón no has usado el dinero o pensabas guardarlo en la tarjeta, podrías perderlo si no lo retiras a tiempo.

También es importante recordar que el programa está diseñado para ofrecer hasta 30 pagos bimestrales a lo largo de los tres años de secundaria, pero no hay depósitos durante julio y agosto, ya que son considerados meses de vacaciones.

No dejes pasar el tiempo. Asegúrate de revisar tu tarjeta y retirar el dinero antes de que finalice el año, para que no te lleves una sorpresa desagradable.

