¿Ingresaste a bachillerato? Así puedes registrarte a la Beca Benito Juárez

Beca Benito Juárez apoya a estudiantes de nivel medio superior. Foto: Cuartoscuro

Uno de los programas más esperados por las y los jóvenes que ingresan a bachillerato es la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales que busca evitar la deserción escolar y garantizar la continuidad en los estudios.

Este beneficio se entrega durante cinco bimestres por ciclo escolar y puede mantenerse hasta por tres ciclos consecutivos, lo que cubre toda la trayectoria en el nivel medio superior. Para este ciclo, especialmente para estudiantes de nuevo ingreso, la etapa de registro está por iniciar, por lo que aquí te explicamos paso a paso cómo registrarte y recibir tu beca.

¿Cuándo es el registro a la Beca Benito Juárez 2025?

El registro en línea estará abierto del 1 al 15 de octubre de 2025, exclusivamente para estudiantes de nuevo ingreso a bachillerato en escuelas públicas.

Requisitos para solicitar la Beca Benito Juárez

Para registrarte debes cumplir con lo siguiente:

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller .

. No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

No se requiere un promedio mínimo: la beca es universal.

Documentos necesarios para registrarte

Ten a la mano estos documentos antes de iniciar el trámite:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Comprobante de estudios

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Si eres menor de edad, también deberás incluir la documentación de tu madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Identificación oficial

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez?

El trámite es sencillo y totalmente en línea:

Ingresa al portal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Da clic en “Iniciar sesión” con tu Llave Mx. Si aún no la tienes, puedes crear tu cuenta en el mismo portal con tu CURP y correo electrónico. Completa el formulario con tus datos personales y adjunta la documentación solicitada. Guarda tu número de folio para dar seguimiento a tu registro.

¿Qué sigue después del registro?

Los mismos documentos solicitados durante el registro serán requeridos al momento de recoger la tarjeta bancaria donde se depositará la beca. Por ello es importante tenerlos actualizados y en orden.

