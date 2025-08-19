Inicia pago de “Mi Beca Chihuahua” para nivel superior: del 18 al 29 de agosto

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno Municipal de Chihuahua confirmó que del 18 al 29 de agosto se realizará el pago de “Mi Beca Chihuahua” para estudiantes de nivel superior. Este programa social busca apoyar económicamente a los alumnos de excelencia académica para que continúen con sus estudios.

Los estudiantes de nivel superior deberán acudir a cualquiera de las sucursales del banco Scotiabank para cobrar “Mi Beca Chihuahua”. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas. Como ya se mencionó, el pago de la beca ya está disponible y la fecha límite es el próximo 29 de agosto.

También es indispensable que el estudiante mayor de edad, o alguno de los padres o tutores, se presente en las ventanillas bancarias con una identificación oficial vigente y el número de folio del beneficiario. Es importante acudir a cobrar en las fechas señaladas para garantizar la entrega del pago económico.

Para mayor información sobre “Mi Beca Chihuahua”, los interesados pueden comunicarse al teléfono 072, extensiones 6520 o 6566, o acudir a las oficinas ubicadas en avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro. El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Además de “Mi beca Chihuahua” también hay 30% de descuento en licencias de conducir para estudiantes

Además del apoyo de “Mi Beca Chihuahua”, el Gobierno estatal ofrece un descuento del 30% en el trámite de la licencia de conducir para alumnos de prepa o universidad. Este apoyo está disponible desde ayer lunes, 18 de agosto, y hasta el 18 de octubre.

Para hacer válido el descuento, los alumnos deben acudir a cualquier módulo de Recaudación de Rentas en el estado y presentar una credencial escolar con fotografía que acredite que está estudiando en una escuela del nivel medio superior o superior.

