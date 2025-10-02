Jóvenes Construyendo el Futuro: cómo capacitarte y recibir apoyo económico mensual
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció la apertura de la convocatoria 2025 del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la cual miles de jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan podrán registrarse para recibir capacitación laboral, un apoyo económico mensual y seguridad social.
A partir del 1 de octubre de 2025, los interesados podrán iniciar su registro en línea.
[TE PUEDE INTERESAR: Connacionales mexicanos en Flotilla serán trasladados a centro de detención en Israel]
¿Quiénes pueden participar?
El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que se encuentran fuera del sistema educativo y laboral.
Beneficios del programa
Los participantes reciben:
- Apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos hasta por 12 meses
- Seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos laborales
- Constancia oficial de capacitación, útil para incorporarse al mercado laboral formal
Dónde y cómo se capacitan los jóvenes
La capacitación se realiza en Centros de Trabajo registrados, que incluyen empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
- Jornadas de 5 a 8 horas diarias, de lunes a viernes
- Experiencia práctica en un entorno real para adquirir habilidades demandadas en el mercado actual
Requisitos para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro
Quienes deseen participar deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 29 años
- No estar estudiando ni trabajando al momento del registro
- Presentar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) y fotografía reciente con rostro descubierto
- Aceptar la carta compromiso del programa
Registro y convocatoria 2025
El registro comenzará el 1 de octubre de 2025 y podrá realizarse en línea a través de la plataforma oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.
Para quienes no tengan acceso a internet, se habilitarán Oficinas Móviles para facilitar el proceso.
Impacto y proyección laboral
De acuerdo con estudios, los jóvenes que participan en el programa tienen:
- 2.5 veces más probabilidades de encontrar empleo
- Hasta 43.2% más éxito en la inserción laboral que quienes no participan
Con la nueva convocatoria, miles de jóvenes podrán capacitarse, recibir apoyo económico y contar con seguridad médica mientras desarrollan competencias clave para su futuro profesional.