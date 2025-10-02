GENERANDO AUDIO...

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció la apertura de la convocatoria 2025 del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la cual miles de jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan podrán registrarse para recibir capacitación laboral, un apoyo económico mensual y seguridad social.

A partir del 1 de octubre de 2025, los interesados podrán iniciar su registro en línea.

¿Quiénes pueden participar?

El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que se encuentran fuera del sistema educativo y laboral.

Beneficios del programa

Los participantes reciben:

Apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos hasta por 12 meses

hasta por 12 meses Seguro médico del IMSS , que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos laborales

, que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos laborales Constancia oficial de capacitación, útil para incorporarse al mercado laboral formal

Dónde y cómo se capacitan los jóvenes

La capacitación se realiza en Centros de Trabajo registrados, que incluyen empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Jornadas de 5 a 8 horas diarias, de lunes a viernes

Experiencia práctica en un entorno real para adquirir habilidades demandadas en el mercado actual

Requisitos para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro

Quienes deseen participar deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años

No estar estudiando ni trabajando al momento del registro

Presentar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) y fotografía reciente con rostro descubierto

Aceptar la carta compromiso del programa

Registro y convocatoria 2025

El registro comenzará el 1 de octubre de 2025 y podrá realizarse en línea a través de la plataforma oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Para quienes no tengan acceso a internet, se habilitarán Oficinas Móviles para facilitar el proceso.

Impacto y proyección laboral

De acuerdo con estudios, los jóvenes que participan en el programa tienen:

2.5 veces más probabilidades de encontrar empleo

Hasta 43.2% más éxito en la inserción laboral que quienes no participan

Con la nueva convocatoria, miles de jóvenes podrán capacitarse, recibir apoyo económico y contar con seguridad médica mientras desarrollan competencias clave para su futuro profesional.

