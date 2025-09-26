Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuánto dura y cuánto vas a ganar?

GENERANDO AUDIO...

Inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan una capacitación laboral gratuita en centros de trabajo y empresas de todo el país.

Este año, el apoyo económico es de 8 mil 480 pesos mensuales, entregados a través de la tarjeta Bienestar, además de seguro médico en el IMSS.

¿Cuánto tiempo dura Jóvenes Construyendo el Futuro?

De acuerdo con las reglas de operación, los aprendices pueden permanecer en el programa por un máximo de 12 meses, tiempo que dura la capacitación.

Al concluir, los jóvenes reciben un documento oficial que acredita sus habilidades, mientras que las empresas participantes obtienen un distintivo por su compromiso social. Si el centro de trabajo no los contrata, los beneficiarios reciben alternativas para facilitar su integración al mercado laboral.

Requisitos y beneficios del programa

Además del apoyo mensual de 8 mil 480 pesos, los participantes cuentan con seguro médico que cubre:

Enfermedades

Riesgos de trabajo

Maternidad

El registro requiere los siguientes documentos en la plataforma oficial:

Identificación vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Fotografía con ficha de registro

El trámite es gratuito y se realiza en la página: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Próximos registros a Jóvenes Construyendo el Futuro

El siguiente registro al programa será en octubre de 2025. Una vez inscritos, los interesados deberán postularse a los centros de trabajo disponibles en el mapa digital que ofrece la plataforma.

Las autoridades confirmaron que habrá nuevas incorporaciones en octubre y diciembre, lo que permitirá que más jóvenes se integren como aprendices.

Para dudas o aclaraciones, el programa pone a disposición la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas, además de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y X.