Jóvenes Construyendo el Futuro: requisitos y cómo registrarte para estar en el mercado laboral

Acércate al mercado laboral con Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro

Si no estudias, no trabajas, y quieres recibir capacitación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (CJF), pero no sabes qué tienes que hacer, esta es tu oportunidad, pues en Unotv.com te diremos todo lo que tienes que saber.

Como seguramente ya sabes, al ser una opción de vinculación entre los jóvenes y el mercado laboral, el que no tengas ningún compromiso académico ni laboral es necesario para poder entrar a este programa y percibir tu beca.

¿Qué necesito para registrarme a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está enfocado en los mayores de edad de menos de 30 años con interés en entrar al mercado laboral a través de la práctica con capacitación directa en algún Centro de Trabajo.

Con ello, por tu capacitación de hasta 12 meses, con entre 5 y 8 horas diarias durante cinco días a la semana, recibirás una beca de 8 mil 480 pesos mensuales, así como seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que, para registrarte y permanecer en el programa, deberás cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años

No estar estudiando ni trabajando

Realizar las actividades establecidas en el plan

Asistir a la capacitación en los días y horarios establecidos

Respetar las reglas y hábitos laborales de tu Centro de Trabajo

Evaluar mensualmente el desempeño del tutor

Además, deberás tener algunos documentos a la mano al momento de hacer tu registro:

CURP

Comprobante de domicilio

Fotografía reciente sin ediciones

Aceptar la carta compromiso

Autorizar a la STPS el uso de datos personales

Documento oficial que acredite estancia legal en México, si eres extranjero

¿Cómo me registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Por otro lado, si ya cuentas con todo lo necesario y estás listo para inscribirte como aprendiz, entra a la plataforma de registro a través de este enlace: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/registroaprendiz.php

Una vez ahí, ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP), una vez validada, escribe en el formulario de abajo tu correo electrónico, teléfono, código postal y estado, declarando cumplir con los requisitos y aceptando el Aviso de Privacidad. Da clic para generar tu folio.

Después, llegará a tu correo el folio con la información para entrar a la plataforma y continuar tu registro, donde también deberás subir todos los documentos que se te piden, tras lo cual tendrás que esperar a que personal de la Secretaría del Trabajo los valide y determine que cumples con los requisitos.

Ahora tendrás que estar al pendiente de la plataforma, pues ahí te avisarán que tu trámite haya sido correcto, dándote acceso a la lista de Centros de Trabajo disponibles, así como sus Planes de Actividades, ordenados según la distancia desde tu domicilio e intereses, a fin de que elijas el que más te guste y convenga.

Ya que elegiste un Centro de Trabajo, el sistema tendrá que generarte la ficha de vinculación, donde vendrán los datos del lugar y la fecha en que iniciarás tu capacitación. Recuerda que, aunque en el lugar pueden hacerte entrevista y pedirte tu curriculum para aceptarte, no deben exigirte experiencia laboral.

¿Qué más debo saber sobre Jóvenes Construyendo el Futuro?

En otras cosas que debes conocer respecto al programa, está, aparte de que podrías tener que hacer entrevista, será tu deber contactarlos al obtener tu ficha de vinculación para preguntar si tu perfil es adecuado para las actividades.

Asimismo, ya registrado tienes hasta 360 días naturales para elegir un Centro de Trabajo e iniciar con tu capacitación, mientras que el Centro de Trabajo tiene hasta 7 días naturales para aceptarte o rechazarte, y ya de ahí podrías volver a postularte a otro lugar.

Mientras que solo tendrás una oportunidad para cambiar de Centro de Trabajo, o sea que puedes estar en máximo dos lugares en ese año, recibiendo tu constancia de capacitación al final de los 12 meses de capacitación. Antes de terminar podrían contratarte y quedarte indefinidamente ahí.

Aunque no hay un periodo establecido de vacaciones, antes de iniciar tu capacitación deberás acordar los términos de esta con tu tutor, así como avisarle si no puedes ir en alguna ocasión, mientras que podrías empezarla en cualquier momento del año, según tu inscripción, cuando elijas el Centro de Trabajo y la ficha de vinculación.

En tanto que tampoco hay un periodo específico de registro a este programa, por lo que lo puedes hacer en cualquier momento del año, así como elegir cuando quieras a dónde entrar, siempre y cuando no te pases de los 360 días de plazo establecidos.