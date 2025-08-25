Mi Beca Para Empezar 2025: cómo vincular la tarjeta de útiles y uniformes a la app móvil

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El programa “Mi Beca para Empezar” ha renovado sus apoyos mediante la entrega de una nueva tarjeta de útiles escolares, para estudiantes de secundarias públicas de la Ciudad de México (CDMX); por lo que si quieres saber cómo utilizar este plástico, quédate a leer la nota.

El beneficio se enfocará en cubrir parte del gasto por uniformes y útiles escolares.

Esta nueva tarjeta será entregada únicamente a quienes hayan completado su registro antes del 30 de junio de 2025, y tengan su información actualizada en Llave CDMX, el Expediente Electrónico y la aplicación Obtén Más.

¿Cómo vincular la tarjeta de útiles y uniformes a la app móvil?

Lo primero que tienes que hacer es bajar en tu dispositivo móvil la app “Obtén Más”, si aún no la tienes instalada.

El Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX detalla que con los siguientes tres pasos la tarjeta de apoyo para uniformes y útiles escolares de secundaria quedará activada:

Ya dentro de la app, presiona la tarjeta de color gris del programa Uniformes y Útiles Escolares Secundaria

Da clic en el botón “Vincular Tarjeta”

Captura los 16 dígitos de tu tarjeta o escanea el código de barras que se encuentra al reverso

Imagen: Fibien

Una vez que se active, podrás ver en la app la tarjeta con los colores correspondientes al programa Uniformes y Útiles Escolares.

El Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX recuerda que con la actualización de la app “Obtén Más” ahora se puede pagar con un nip dinámico y mediante QR.

Quienes no puedan ingresar a la app por cambios en teléfono o correo electrónico deberán de actualizar sus datos en la oficina del Fibien, ubicadas en Bucareli 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

