Foto: Cuartoscuro.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que, desde el 11 de agosto de 2025, las tarjetas del programa Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México quedaron bloqueadas, junto con la aplicación Obtén Más. La medida ha causado inquietud entre los beneficiarios, aunque las autoridades aclararon que no se perderá el apoyo escolar.

El bloqueo aplica únicamente para estudiantes de secundaria registrados en el ciclo escolar 2024-2025. Quienes actualizaron sus datos antes del 30 de junio recibirán una nueva tarjeta para continuar recibiendo el beneficio correspondiente a útiles y uniformes.

Motivos del bloqueo

El Fibien explicó que las tarjetas pueden quedar inactivas por estas razones:

Bloqueo general por cambio de tarjeta.

Ingresar varias veces un NIP equivocado .

. Uso en cajeros automáticos no autorizados .

. Fallas de seguridad en terminales de pago.

Daño físico de la tarjeta.

¿Cómo desbloquear la tarjeta?

Los beneficiarios pueden dar seguimiento de esta forma:

Revisar la app Obtén Más: con CURP o celular para confirmar si la tarjeta está bloqueada o inactiva. Solicitar desbloqueo en línea: en la plataforma Mi Beca para Empezar, sección “Mi tarjeta está bloqueada”. Nueva tarjeta: del 13 al 16 de agosto se entregó el nuevo plástico a tutores y padres de familia.

¿Qué pasa si no recogí la nueva tarjeta?

El Fibien indicó que quienes no pudieron acudir por su nueva tarjeta deberán esperar próximas indicaciones. Se prevé que habrá otra entrega al inicio del ciclo escolar 2025-2026, que arranca el 1 de septiembre de 2025.