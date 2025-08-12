GENERANDO AUDIO...

Alumnos podrán tener apoyo para útiles y uniformes escolares.

El Fideicomiso para el Bienestar Educativo (Fibien) anunció las fechas de dispersión para el programa Mi Beca para Empezar, que entrega apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares a estudiantes al inicio del ciclo escolar 2025-2026.

Este apoyo busca garantizar que niños y niñas puedan continuar sus estudios sin que la falta de recursos sea un obstáculo para su educación. Los alumnos que se inscribieron para recibir la beca en este ciclo pronto verán reflejado el depósito en sus cuentas, con montos diferenciados según el nivel educativo.

¿Cuándo depositan el apoyo de útiles y uniformes?

El Fideicomiso informó a través de sus redes sociales que la dispersión del apoyo se realizará el próximo 15 de agosto de 2025. Para esa fecha, los estudiantes de los siguientes niveles recibirán el siguiente monto:

950 pesos para alumnos de preescolar y CAM (Centro de Atención Múltiple) preescolar.

para alumnos de preescolar y CAM (Centro de Atención Múltiple) preescolar. Mil 100 pesos para estudiantes de primaria y CAM primaria.

para estudiantes de primaria y CAM primaria. Mil 180 pesos para alumnos de CAM Laboral.

Este recurso es un respaldo fundamental para las familias, pues cubre los gastos básicos de útiles y uniformes para el regreso a clases.

¿Cómo consultar saldo Mi Beca para Empezar 2025?

Los beneficiarios pueden verificar su saldo y el estado de sus apoyos a través de la plataforma oficial del Fideicomiso para el Bienestar Educativo o mediante la aplicación móvil oficial. Solo es necesario ingresar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y algunos datos personales para acceder a la información.

También se recomienda estar atento a las notificaciones que llegan al correo electrónico registrado o al número de teléfono vinculado a la cuenta de la beca para recibir alertas sobre depósitos o trámites pendientes.

¿Qué pasa con los estudiantes de secundaria?

En el caso de los alumnos de secundaria, el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares Secundaria será entregado una vez que renueven su tarjeta de beneficiario. La Secretaría de Educación Pública y el Fibien informaron que esta renovación es necesaria para garantizar que los fondos sean depositados de manera correcta y segura.

Por lo tanto, los estudiantes de secundaria deben esperar a que se lleve a cabo el proceso de migración de sus tarjetas, las cuales serán entregadas por el Fibien en las fechas indicadas a los padres de familia.

