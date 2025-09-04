Mi Beca para Empezar: fecha para registro de nuevo ingreso y cuándo cae el primer depósito

GENERANDO AUDIO...

Te contamos los detalles del trámite. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Mi Beca para Empezar, el apoyo para estudiantes de educación básica en la Ciudad de México (CDMX), ya tiene fecha de registro de nuevo ingreso con el arranque del ciclo escolar 2025-2026.

Si buscas que tu hija o hijo pueda contar con este beneficio, en Unotv.com te contamos los detalles para hacer el trámite.

¿Qué se sabe del registro de nuevo ingreso de Mi Beca para Empezar?

El programa Mi Beca para Empezar, que impulsa el Fideicomiso Bienestar Educativo en la CDMX (Fibien), ya tiene fecha para el registro de nuevo ingreso al ciclo escolar 2025-2026.

El trámite estará disponible del 1 al 30 de septiembre de 2025 en la plataforma oficial registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

Para registrarse es necesario que madres, padres o tutores cuenten con:

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo)

(INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo) Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia)

no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia) CURP certificada del beneficiario , verificada con el Registro Civil

, verificada con el Registro Civil Cuenta Llave CDMX Expediente, creada con el mismo correo y número de teléfono del tutor

¿Quiénes pueden acceder a la beca?

De acuerdo con la información oficial, el programa contempla a:

Estudiantes de preescolar y primaria en escuelas públicas de la CDMX

Centros de Atención Múltiple (CAM) en nivel preescolar, primaria y laboral

Adultos inscritos en primaria pública de la capital

¿De cuánto es el apoyo de Mi Beca para Empezar?

El monto mensual depende del nivel educativo:

600 pesos para preescolar

650 pesos para primaria

600 pesos para alumnos de CAM

[NO DEJES DE LEER: Alista tus papeles para el registro de la Beca Rita Cetina este 15 de septiembre]

¿Cuándo se prevé que caiga el primer depósito?

Cabe destacar que, una vez que se lleve a cabo el proceso de inscripción, el primer pago de Mi Beca para Empezar se realizaría en octubre de 2025.

Objetivo del programa

Mi Beca para Empezar busca evitar la deserción escolar, apoyar los ingresos familiares y fortalecer el aprovechamiento académico de niñas, niños y adultos que cursan primaria en la Ciudad de México.

Dudas relacionadas con Mi Beca para Empezar

¿Qué pasa con la reinscripción? Quienes recibieron el apoyo en el ciclo 2024-2025 deberán actualizar su registro antes del 30 de diciembre de 2025

Quienes recibieron el apoyo en el ciclo 2024-2025 deberán actualizar su registro antes del 30 de diciembre de 2025 ¿Participan escuelas privadas o pertenecientes al Estado de México? No están contempladas en el programa

No están contempladas en el programa ¿Qué pasa con la aplicación móvil? Los beneficiarios podrán usar la app Obtén Más como billetera digital y pagar con QR en comercios afiliados

Los beneficiarios podrán usar la app Obtén Más como billetera digital y pagar con QR en comercios afiliados ¿Y la tarjeta física? Se entregará en los planteles escolares, en fechas anunciadas por la Secretaría de Educación

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]