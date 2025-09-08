GENERANDO AUDIO...

Calendario de las becas Benito Juárez y Rita Cetina avanza. Fotos: Cuartoscuro

El pago de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina correspondientes al bimestre septiembre-octubre 2025 se realizará en octubre. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dará a conocer el calendario oficial en los próximos días.

La dispersión de estas ayudas no se llevó a cabo en los meses de julio y agosto, debido a la suspensión de clases por el periodo vacacional.

Montos de pago de Becas Benito Juárez 2025

De acuerdo con la información oficial, los depósitos de la Beca Benito Juárez serán de:

Mil 900 pesos para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior

para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior 5 mil 800 pesos para universitarios inscritos en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro

Monto de la Beca Rita Cetina 2025

En el caso de la Beca Rita Cetina, los pagos establecidos son:

Mil 900 pesos para estudiantes de secundaria pública

para estudiantes de secundaria pública 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que sea parte del mismo hogar

Registro Beca Rita Cetina septiembre 2025

La inscripción a la Beca Rita Cetina 2025 se realizará en línea del 15 al 20 de septiembre de 2025.

La Coordinación Nacional de Becas informó que será necesario consultar los lineamientos oficiales para conocer los requisitos y documentos necesarios para el registro.

Calendario de pagos Becas Benito Juárez y Rita Cetina

El calendario de pagos con las fechas exactas de depósito por letra de apellido aún no se ha publicado.

Se prevé que el documento sea difundido durante los primeros días de octubre de 2025 en los canales oficiales.

Recomendaciones para beneficiarios

Mientras se publica el calendario oficial, los beneficiarios de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina deben:

Mantener actualizados sus datos en el Sistema de Becas

Revisar la cuenta bancaria o tarjeta del Bienestar asignada

Consultar de manera constante los comunicados oficiales en portales y redes de la Coordinación Nacional de Becas

