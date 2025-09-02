Paso a paso: ¿cómo recibir una beca de hasta 4 mil pesos para estudiantes en el Edomex?

GENERANDO AUDIO...

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, el municipio de Atizapán de Zaragoza lanzó el Programa de Becas Municipales 2025, con apoyos económicos que van desde los 3 mil hasta los 4 mil pesos para estudiantes de educación básica, media superior y superior.

El programa está dirigido a habitantes del municipio que estén inscritos en instituciones públicas del Sistema de Educación Federal o Estatal, ya sea dentro o fuera de Atizapán.

Tipos de beca

Vulnerabilidad económica: 3 mil pesos para nivel básico, 3 mil 400 para media superior y 3 mil 600 para superior

3 mil pesos para nivel básico, 3 mil 400 para media superior y 3 mil 600 para superior Excelencia académica: 4 mil pesos para quienes tengan promedio mínimo de 9.7

4 mil pesos para quienes tengan promedio mínimo de Discapacidad: 3 mil 600 pesos para estudiantes inscritos en escuelas o Centros de Atención Múltiple

Requisitos principales

Vivir en Atizapán de Zaragoza

Estar inscrito en una institución educativa pública

En caso de excelencia, comprobar promedio mínimo de 9.7

En caso de discapacidad, presentar certificado médico oficial

El registro en línea estará abierto del 15 al 24 de septiembre de 2025 en la página del Programa de Becas Municipales 2025. Ahí se deberá llenar la solicitud y adjuntar en formato PDF documentos como acta de nacimiento, CURP, constancia de estudios, comprobante de domicilio e identificación del tutor, entre otros.

El apoyo se entregará en una sola exhibición durante el ciclo escolar 2025.

Selección y resultados

La asignación de las becas se hará bajo distintos criterios:

Vulnerabilidad económica: se aplicarán los lineamientos del Coneval para definir la situación de pobreza

se aplicarán los lineamientos del Coneval para definir la situación de pobreza Excelencia académica: se revisará el promedio solicitado y se dará prioridad al resultado del estudio socioeconómico

se revisará el promedio solicitado y se dará prioridad al resultado del estudio socioeconómico Discapacidad: se dará prioridad a los casos donde el certificado médico acredite una mayor gravedad y afectación a la vida del aspirante

Los resultados se publicarán a partir del 27 de octubre de 2025 en los canales oficiales del Gobierno de Atizapán de Zaragoza.

