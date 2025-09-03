GENERANDO AUDIO...

El apoyo económico para jóvenes es mensual. Foto: Shutterstock

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene activo su último periodo de registro iniciado el pasado 1 de agosto de 2025, el cual estará disponible hasta que se agoten los espacios. Para quienes no logren incorporarse en esta etapa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que habrá nuevas convocatorias en octubre y diciembre de este mismo año.

Fechas y canales oficiales

La plataforma informó que, en caso de no obtener respuesta o de que los lugares se ocupen, los interesados podrán postularse nuevamente en los siguientes periodos de inscripción. Mientras tanto, se recomienda seguir los canales oficiales en Facebook, Instagram y X (antes Twitter), así como utilizar la línea telefónica 800 841 2020, disponible de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Requisitos para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro

De acuerdo con la última convocatoria, las y los interesados deben cumplir con los siguientes documentos y pasos de registro:

Identificación oficial vigente .

. Clave Única de Registro de Población (CURP) .

. Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

con una vigencia no mayor a tres meses. Fotografía reciente con el rostro descubierto, sin ediciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el sistema.

La inscripción se realiza en línea a través de la página oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

¿Cómo postularse a un centro de trabajo?

Una vez completado el registro, los aprendices deberán elegir un centro de trabajo desde la misma plataforma digital. El sistema muestra un mapa con los municipios participantes y los espacios disponibles en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales que forman parte del programa.

Este esquema busca vincular a jóvenes de entre 18 y 29 años con centros laborales, otorgando una beca mensual y capacitación para el desarrollo de habilidades que faciliten su incorporación futura al mercado de trabajo.