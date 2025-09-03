Próximo registro de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: monto y requisitos

| 12:31 | Redacción | Uno TV
Jovenes Construyendo El Furuto Inscripciones
El apoyo económico para jóvenes es mensual. Foto: Shutterstock

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene activo su último periodo de registro iniciado el pasado 1 de agosto de 2025, el cual estará disponible hasta que se agoten los espacios. Para quienes no logren incorporarse en esta etapa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que habrá nuevas convocatorias en octubre y diciembre de este mismo año.

Fechas y canales oficiales

La plataforma informó que, en caso de no obtener respuesta o de que los lugares se ocupen, los interesados podrán postularse nuevamente en los siguientes periodos de inscripción. Mientras tanto, se recomienda seguir los canales oficiales en Facebook, Instagram y X (antes Twitter), así como utilizar la línea telefónica 800 841 2020, disponible de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas.

Requisitos para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro

De acuerdo con la última convocatoria, las y los interesados deben cumplir con los siguientes documentos y pasos de registro:

  • Identificación oficial vigente.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.
  • Fotografía reciente con el rostro descubierto, sin ediciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el sistema.

La inscripción se realiza en línea a través de la página oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

¿Cómo postularse a un centro de trabajo?

Una vez completado el registro, los aprendices deberán elegir un centro de trabajo desde la misma plataforma digital. El sistema muestra un mapa con los municipios participantes y los espacios disponibles en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales que forman parte del programa.

Este esquema busca vincular a jóvenes de entre 18 y 29 años con centros laborales, otorgando una beca mensual y capacitación para el desarrollo de habilidades que faciliten su incorporación futura al mercado de trabajo.

Para conocer más detalles sobre las convocatorias, requisitos y centros de trabajo disponibles, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y en las cuentas verificadas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en redes sociales. De esta forma, las y los interesados podrán acceder a la información más actualizada y evitar contratiempos durante su registro.

Te recomendamos:

Calendario oficial Pensión Bienestar: pagos del 1 al 25 de septiembre

Pensiones

Calendario oficial Pensión Bienestar: pagos del 1 al 25 de septiembre

Puente Calzadas II tendrá cierre total este fin de semana en Veracruz

Veracruz

Puente Calzadas II tendrá cierre total este fin de semana en Veracruz

Marco Rubio ofrece conferencia de prensa en la cancillería tras reunión con Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Nacional

Marco Rubio ofrece conferencia de prensa en la cancillería tras reunión con Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

En imágenes. Así fueron los 3 sismos de un 19 de septiembre en México: 1985, 2017 y 2022

Nacional

En imágenes. Así fueron los 3 sismos de un 19 de septiembre en México: 1985, 2017 y 2022

Etiquetas: