¿Qué becas para estudiantes están disponibles en CDMX y Edomex?

Buscan ofrecer más oportunidades de desarrollo académico. Foto: Getty Images

En la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), miles de estudiantes cuentan con becas y apoyos económicos que buscan garantizar la permanencia escolar, aliviar el gasto familiar y ofrecer más oportunidades de desarrollo académico.

Tanto Gobiernos locales como federales han implementado programas dirigidos a distintos niveles educativos, con el fin de apoyar y que ningún alumno abandone sus estudios por falta de recursos.

A continuación, te contamos de algunas de las becas disponibles en Ciudad de México, así como en el Estado de México.

Beca Rita Cetina

En septiembre de 2025, la Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para incluir a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas en todo el país. Este programa social, implementado por el Gobierno de México a inicios de 2025, otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos por alumno, más 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en el mismo hogar.

El registro lo deben realizar madres, padres o tutores en línea a través de la página oficial: www.becaritacetina.gob.mx. El proceso comenzará el 15 de septiembre. Para registrarse se requiere la Llave MX, la identidad digital del Gobierno de México, que puede crearse antes del inicio del registro.

Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025 en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025, con la que entregará mil 500 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura de instituciones públicas en la capital y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El registro estará disponible a partir del 6 de agosto de 2025, hasta alcanzar la meta de 100 mil estudiantes beneficiados.

En Edomex, Beca de Exención Total o Parcial de Colegiatura

Estudiantes de escuelas particulares incorporadas al subsistema estatal del Edomex, desde preescolar hasta posgrado, podrán postularse para obtener la Beca de Exención Total o Parcial de Colegiatura para el ciclo escolar 2025-2026.

La convocatoria oficial, publicada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, establece que podrán participar alumnos con promedio mínimo de 8.5 (excepto preescolar y primer año de primaria), con vecindad en la entidad, y que no cuenten con otra beca vigente. El registro es del 3 al 26 de septiembre.

