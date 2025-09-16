¿Qué documento debes verificar antes de tramitar la Beca Rita Cetina 2025?

GENERANDO AUDIO...

El registro para la Beca Rita Cetina 2025 ya comenzó y estará abierto hasta el 30 de septiembre, dirigido a estudiantes de secundaria pública en el ciclo escolar 2025-2026.

Sin embargo, antes de iniciar el trámite, autoridades educativas hicieron un llamado clave: verificar que la CURP de los alumnos esté certificada por el Registro Nacional de Población (Renapo), y aquí en Unotv.com te decimos cómo.

¿Por qué es importante la CURP certificada para la Beca Rita Cetina 2025?

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar explicó que muchas familias enfrentaron retrasos en la entrega de tarjetas y pagos debido a que la CURP de sus hijos no estaba certificada con el Renapo.

Para evitar contratiempos, el documento debe mostrar, en la parte inferior, la leyenda:

“CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”.

Si no aparece, será necesario verificar que el Acta de Nacimiento esté capturada correctamente en el sistema nacional. En caso contrario, se debe acudir al Registro Civil o a un módulo de Renapo para corregir el error.

¿Cómo consultar y certificar tu CURP?

Ingresa a gob.mx/curp y descarga el documento

Confirma que incluya la leyenda de certificación

Si no aparece:

Revisa tu acta en https://www.miregistrocivil.gob.mx/

Corrige errores en el Registro Civil

En caso de dudas, escribe a tramitecurp@segob.com.mx o llama al 55 5128 0000 (ext. 15100 o 15101) o al 800 911 1111.

Requisitos y pasos para el registro a la Beca Rita Cetina 2025

El programa brinda un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia con hijos en secundaria. En caso de que existan varios estudiantes en el mismo hogar, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno.

Los pasos y requisitos son los siguientes:

Registro para mamás, papás o tutores

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX (si no la tienes, primero créala)

Verifica los datos precargados de la Llave MX

Carga tu INE en PDF o foto

Llena los datos de tu domicilio y carga el comprobante de domicilio

Acepta el Aviso de Privacidad

Da clic en “Guardar registro”

Registro de estudiantes