¿Qué necesitas para obtener la Beca Rita Cetina 2025 para preescolar?

GENERANDO AUDIO...

Beca Rita Cetina, documentos para preescolar. Foto: Cuartoscuro

La Beca Rita Cetina 2025 es un apoyo económico implementado por el Gobierno federal que busca respaldar a estudiantes de nivel básico y reducir la deserción escolar. Actualmente, este beneficio está disponible para quienes cursan preescolar, primaria y secundaria. Para acceder al programa, los padres o tutores deben cumplir con requisitos específicos y entregar la documentación solicitada en el proceso de registro.

¿Cómo puedo solicitar la Beca Rita Cetina 2025 para preescolar?

Para solicitar la Beca Rita Cetina 2025 para un alumno de preescolar se debe contar con los siguientes documentos:

Del padre, madre o tutor:

CURP

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses

Del estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Grado y grupo escolar actual

El procedimiento se realiza en línea a través del sitio oficial de la Beca Rita Cetina 2025, donde es necesario registrarse como tutor, ingresar los datos personales y escolares, así como añadir a cada estudiante de la familia. Una vez concluido el registro, el sistema confirma la inscripción exitosa.

Monto de la Beca Rita Cetina 2025 para estudiantes de preescolar

La Beca Rita Cetina 2025 otorga un monto fijo de mil 900 pesos por familia cada dos meses, más 700 pesos adicionales por cada estudiante inscrito en preescolar, primaria o secundaria.

El apoyo se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, administrada por el Banco del Bienestar, con el fin de garantizar la entrega del recurso a las familias beneficiarias.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]