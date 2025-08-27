¿Qué se sabe del programa que apoyará a mayores de 30 años con 8 mil 500 pesos en CDMX?
Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), informaron de un nuevo programa social que ofrecerá 8 mil 500 pesos mensuales a personas de 30 años o más, que se encuentran sin empleo.
La iniciativa, anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca apoyar a sectores que estén considerados en situación de vulnerabilidad, con un esquema de capacitación laboral dentro de empresas.
¿En qué consiste el programa?
Los beneficiarios recibirán una beca mensual mientras participan en capacitaciones en compañías dedicadas a distintos giros.
El objetivo es que al concluir el proceso cuenten con experiencia laboral y mayores posibilidades de conseguir un empleo formal y mejorar su situación.
El modelo se inspira en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, pero está diseñado para quienes ya no cumplen con el requisito de edad de ese plan.
Requisitos para acceder al apoyo
El programa está dirigido a personas que:
- Sean residentes de la Ciudad de México
- Tengan 30 años o más
- Vivir en áreas conocidas como “Territorios de Paz”
- No tengan empleo actualmente
- Ser el sustento del hogar
- No reciban otro beneficio similar
- Desean capacitarse en una empresa
¿Cuáles son los beneficios?
- Apoyo mensual de 8 mil 500 pesos durante la capacitación
- Adquirir experiencia laboral en empresas
- Posibilidad de contratación al finalizar
- Vinculación con redes de empleo en la capital
¿Cuándo inicia el registro?
La Secretaría del Trabajo de la CDMX operará este esquema. Sin embargo, la convocatoria oficial y las fechas de inscripción aún no se han publicado.
Las autoridades informaron que próximamente se darán a conocer las reglas de operación en los canales oficiales del Gobierno de la CDMX.