¿Quiénes reciben pago de Beca Rita Cetina del 13 al 17 de octubre?

Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informó que del 13 al 17 de octubre se realizará la última etapa de pagos del bimestre septiembre-octubre de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”.

De acuerdo con el calendario oficial, el depósito se realiza de forma escalonada y por orden alfabético, tomando como referencia el apellido del titular de la tarjeta (madre, padre, tutora o tutor).

¿Quiénes reciben pago de la Beca Rita Cetina del 13 al 17 de octubre?

De la semana que comprende del lunes 13 al viernes 14 de octubre, recibirán su apoyo quienes tengan apellidos con las siguientes letras:

Lunes 13 de octubre – M

Martes 14 de octubre – N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 15 de octubre – R

Jueves 16 de octubre – S

Viernes 17 de octubre – T, U, V, W, X, Y y Z

“Los depósitos se realizan a partir de la fecha indicada en el calendario. Si aún no ves reflejado el pago, ten paciencia, el proceso es escalonado”, indicó la Coordinación Nacional de Becas.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Cada familia beneficiaria recibe mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que forme parte del hogar.

El apoyo se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y está dirigido a familias con hijas, hijos o menores bajo su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria pública.

¿Requisitos para obtener la Beca Rita Cetina?

En el momento que la Coordinación Nacional de Becas habrá la convocatoria, hay que contar con los siguientes documentos para realizar el registro:

De la madre, padre o tutor

CURP

Número de celular y correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Del estudiante:

CURP

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

El trámite se realiza con Llave MX, una cuenta gratuita y segura para acceder a programas del Gobierno de México sin intermediarios.