Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2025, con la que entregará mil 500 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura de instituciones públicas en la capital y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El programa, a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), busca apoyar a jóvenes con sus gastos de transporte para que continúen sus estudios durante el segundo semestre de 2025.

¿Quiénes pueden solicitar la beca de transporte?

Los beneficiarios serán estudiantes de licenciatura, en modalidad escolarizada o mixta, inscritos en escuelas públicas de la CDMX o planteles de universidades nacionales dentro de la ZMVM.

Los requisitos principales son:

Ser residente de la Ciudad de México

Estar inscrito en una universidad pública

No recibir otro apoyo económico similar

Presentar CURP, comprobante de inscripción y de domicilio, identificación oficial y un correo electrónico activo

De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, se dará prioridad a quienes vivan en colonias con bajo Índice de Desarrollo Social (IDS).

Registro y entrega de la beca

El registro estará disponible a partir del 6 de agosto de 2025, hasta alcanzar la meta de 100 mil estudiantes beneficiados.

Las y los interesados deberán:

Ingresar a sectei.cdmx.gob.mx. Contar con Llave CDMX (llave.cdmx.gob.mx). Adjuntar la documentación en PDF o JPG (máx. 2 MB por archivo).

Al completar el proceso se otorgará un folio de registro. Los resultados serán publicados en el mismo portal oficial y el apoyo se entregará de manera directa, sin intermediarios, a través de tarjeta electrónica.

La SECTEI aclaró que el registro no garantiza la aceptación inmediata. Si se rebasa el número de becas, habrá lista de espera priorizando a quienes viven en zonas de mayor vulnerabilidad.

