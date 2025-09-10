GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior abrirá su registro del 1 al 15 de octubre de 2025, así lo confirmó Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar.

Este apoyo forma parte de los programas sociales prioritarios del gobierno federal y busca garantizar que los jóvenes de preparatorias y bachilleratos públicos no abandonen sus estudios por falta de recursos.

¿En qué consiste la Beca Benito Juárez 2025?

El programa otorga un apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses, que se entrega a través de una tarjeta bancaria. El beneficio está dirigido de manera universal a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas de todo el país.

De acuerdo con la Coordinación de Becas, la ayuda no es selectiva: todos los alumnos que estén inscritos en instituciones públicas de este nivel educativo podrán solicitarla.

Requisitos para registrarte en la Beca Benito Juárez

Quienes deseen obtener la beca deberán realizar el registro en línea a través de Llave MX. Para ello, se recomienda tener a la mano la siguiente documentación:

CURP del estudiante.

Número de celular personal.

Correo electrónico vigente.

Comprobante de estudios.

Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Además, será necesario registrar a la madre, padre o tutor como acompañante en el trámite. Para esta persona se pedirá:

CURP.

Número de celular.

Identificación oficial vigente.

Pasos para solicitar la Beca Benito Juárez

Ingresa a Llave MX: inicia sesión o crea tu cuenta en el portal oficial. Captura tus datos: completa el formulario con tu información y los documentos solicitados. Agrega a tu tutor: proporciona la información de tu madre, padre o tutor, quien deberá acompañarte al recibir tu tarjeta bancaria.

