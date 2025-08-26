GENERANDO AUDIO...

El programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, abrió el registro para nuevo ingreso al ciclo escolar 2025-2026, informó el Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien).

El registro arrancará el 1 de septiembre de 2025 y estará disponible en la plataforma oficial: https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.

De acuerdo con las Reglas de Operación del programa, podrán inscribirse:

Niñas y niños que cursen preescolar y primaria en escuelas públicas de la Ciudad de México .

. Alumnos de Centros de Atención Múltiple (CAM) de nivel preescolar, primaria y laboral.

de nivel preescolar, primaria y laboral. Adultos que cursen primaria en instituciones públicas de la capital.

Estos son los requisitos para Mi Beca para Empezar

El documento establece que las madres, padres o tutores deberán contar con:

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo).

(INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo). Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia).

no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia). CURP certificada del beneficiario , verificada con el Registro Civil.

, verificada con el Registro Civil. Cuenta Llave CDMX Expediente, creada con el mismo correo y número de teléfono del tutor.

Una vez generada la Cuenta Llave CDMX, el registro podrá realizarse en línea a partir del 1 de septiembre.

Paso a paso para registrarse

El Fibien señala que el trámite se realiza en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a la plataforma con la Cuenta Llave CDMX. Registrar al tutor subiendo identificación y comprobante de domicilio. Registrar hasta tres beneficiarios con su CURP. En caso de más de tres menores, acudir presencialmente a oficinas del Fibien.

¿Cuánto dinero entrega Mi Beca para Empezar 2025-2026?

Según el documento oficial, los apoyos serán:

Preescolar: $600 mensuales.

$600 mensuales. Primaria: $650 mensuales.

$650 mensuales. Centros de Atención Múltiple (todos los niveles): $600 mensuales.

Los depósitos se realizarán durante los primeros días hábiles de cada mes.

Preguntas frecuentes del programa Mi Beca para Empezar

Reinscripción: Quienes recibieron el apoyo en el ciclo 2024-2025 deberán actualizar su registro antes del 30 de diciembre de 2025 .

Quienes recibieron el apoyo en el ciclo 2024-2025 deberán . Escuelas privadas o del Estado de México: No participan en el programa.

No participan en el programa. Aplicación móvil: Los beneficiarios podrán usar la app Obtén Más como billetera digital y pagar con QR en comercios afiliados.

Los beneficiarios podrán usar la app como billetera digital y pagar con QR en comercios afiliados. Tarjeta física: Se entregará en los planteles escolares, en fechas anunciadas por la Secretaría de Educación.

El registro de Mi Beca para Empezar 2025-2026 inicia el 1 de septiembre, con apoyos de hasta $650 al mes para estudiantes de escuelas públicas en la CDMX.

