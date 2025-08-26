Regístrate el 1 de septiembre a Mi Beca para Empezar y recibe 650 pesos mensuales
El programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, abrió el registro para nuevo ingreso al ciclo escolar 2025-2026, informó el Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien).
El registro arrancará el 1 de septiembre de 2025 y estará disponible en la plataforma oficial: https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.
De acuerdo con las Reglas de Operación del programa, podrán inscribirse:
- Niñas y niños que cursen preescolar y primaria en escuelas públicas de la Ciudad de México.
- Alumnos de Centros de Atención Múltiple (CAM) de nivel preescolar, primaria y laboral.
- Adultos que cursen primaria en instituciones públicas de la capital.
Estos son los requisitos para Mi Beca para Empezar
El documento establece que las madres, padres o tutores deberán contar con:
- Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo).
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia).
- CURP certificada del beneficiario, verificada con el Registro Civil.
- Cuenta Llave CDMX Expediente, creada con el mismo correo y número de teléfono del tutor.
Una vez generada la Cuenta Llave CDMX, el registro podrá realizarse en línea a partir del 1 de septiembre.
Paso a paso para registrarse
El Fibien señala que el trámite se realiza en línea siguiendo estos pasos:
- Ingresar a la plataforma con la Cuenta Llave CDMX.
- Registrar al tutor subiendo identificación y comprobante de domicilio.
- Registrar hasta tres beneficiarios con su CURP.
- En caso de más de tres menores, acudir presencialmente a oficinas del Fibien.
¿Cuánto dinero entrega Mi Beca para Empezar 2025-2026?
Según el documento oficial, los apoyos serán:
- Preescolar: $600 mensuales.
- Primaria: $650 mensuales.
- Centros de Atención Múltiple (todos los niveles): $600 mensuales.
Los depósitos se realizarán durante los primeros días hábiles de cada mes.
Preguntas frecuentes del programa Mi Beca para Empezar
- Reinscripción: Quienes recibieron el apoyo en el ciclo 2024-2025 deberán actualizar su registro antes del 30 de diciembre de 2025.
- Escuelas privadas o del Estado de México: No participan en el programa.
- Aplicación móvil: Los beneficiarios podrán usar la app Obtén Más como billetera digital y pagar con QR en comercios afiliados.
- Tarjeta física: Se entregará en los planteles escolares, en fechas anunciadas por la Secretaría de Educación.
El registro de Mi Beca para Empezar 2025-2026 inicia el 1 de septiembre, con apoyos de hasta $650 al mes para estudiantes de escuelas públicas en la CDMX.